Mastercard și Agenția de Guvernare Electronică (AGE) continuă colaborarea pentru următorii cinci ani, cu accent pe dezvoltarea serviciilor publice digitale, extinderea plăților fără numerar și crearea unor experiențe mai simple și mai utile pentru tine și afacerea ta. Noul Memorandum de Înțelegere stabilește cadrul de cooperare pentru perioada 2026–2031.

Colaborarea va urmări utilizarea tehnologiilor și a soluțiilor inovatoare pentru îmbunătățirea serviciilor publice, dezvoltarea plăților digitale prin MPay și EVO, creșterea incluziunii financiare și a competențelor digitale și financiare. Memorandumul prevede, de asemenea, explorarea unor soluții bazate pe analiza datelor, inteligență artificială și tehnologii emergente, precum și cooperarea în domeniul securității cibernetice și al rezilienței digitale.

O direcție distinctă a colaborării vizează dezvoltarea ecosistemului de identitate digitală și integrarea acestuia cu serviciile de plată. Mastercard și AGE vor explora inclusiv oportunități legate de Portofelul de Identitate Digitală și utilizarea credențialelor de plată în relația cetățenilor cu serviciile publice și private.

Nicoleta Colomeeț, directoarea AGE:

„Parteneriatele de acest tip trebuie să se vadă, în primul rând, în experiența oamenilor. Vrem ca serviciile publice să fie nu doar disponibile online, ci simplu de utilizat, sigure și integrate firesc în viața de zi cu zi. Împreună cu Mastercard am reușit deja să încurajăm utilizarea plăților digitale direct din EVO, iar noul Memorandum ne permite să mergem mai departe – de la plăți și educație financiară până la identitate digitală, tehnologii și soluții care pot face interacțiunea cu statul mai rapidă și mai prietenoasă.”

Irina Untila, Vicepreședinte, Country Manager Mastercard Moldova:

„La Mastercard, credem că tehnologia creează valoare atunci când simplifică viața de zi cu zi a oamenilor. Împreună cu Agenția de Guvernare Electronică contribuim la accelerarea adopției plăților digitale în țară. Astăzi, 75% dintre plățile efectuate cu cardurile Mastercard în aplicația EVO sunt realizate prin portofele digitale, ceea ce confirmă preferința tot mai mare a utilizatorilor pentru metode de plată sigure și convenabile. Ne bucurăm să continuăm această colaborare și să dezvoltăm împreună noi soluții inovatoare care aduc beneficii reale cetățenilor, mediului de afaceri și sectorului public.”

Un exemplu al colaborării dintre Mastercard și AGE este campania de 10% cashback pentru plățile serviciilor publice efectuate din aplicația EVO, lansată în septembrie 2025 și prelungită până la 31 decembrie 2026. Utilizatorii care achită prin Apple Pay sau Google Pay cu un card Mastercard pot primi 10% din valoarea tranzacției înapoi, în limita a 80 de lei pentru fiecare plată eligibilă și pentru maximum cinci tranzacții pe lună. Campania este disponibilă pentru taxele și serviciile publice, amenzi și contravenții, prima de asigurare medicală, impozite și alte peste 2.000 de servicii disponibile în modulul Plăți din EVO.

Datele arată și o creștere semnificativă a utilizării plăților prin EVO. În perioada ianuarie–august 2025 au fost efectuate 14.680 de plăți, iar în aceeași perioadă din 2026 numărul acestora a ajuns la 59.995 de plăți, de patru ori mai mult.

Memorandumul stabilește un cadru de cooperare pentru perioada 2026–2031, iar proiectele și inițiativele vor fi dezvoltate separat, în funcție de prioritățile și cadrul legal aplicabil fiecărei părți.



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