Metropolis lansează o ofertă specială pentru cumpărătorii de apartamente: pentru fiecare 10.000 de euro din valoarea imobilului — primiți 1 m patrat cadou.

De exemplu:

50.000 euro — 5 m patrat cadou

70.000 euro — 7 m patrat cadou

100.000 euro — 10 m patrat cadou

Metrii pătrați primiți pot fi utilizați pentru achiziționarea unui loc de parcare sau debara, pentru cumpărarea unui alt apartament în complexul Metropolis sau pot fi transferați unei alte persoane.

Ofertă specială/ Metropolis

Metropolis astăzi: 71% finalizat

Gradul de realizare al proiectului a ajuns deja la 71%, astfel încât cumpărătorii pot evalua nu doar conceptul și vizualizările complexului, ci și stadiul real al lucrărilor de construcție, amplasarea blocurilor și amploarea proiectului.

Prețurile apartamentelor pornesc de la 1.025 euro/m patrat, în cazul achitării integrale.

Pentru cei care preferă să își distribuie plățile în timp, Metropolis oferă și posibilitatea achiziției în rate cu 0% dobândă, pe o perioadă de până la 5 ani.

Ofertă specială/ Metropolis

Amplasare convenabilă în sectorul Botanica

Metropolis este situat în sectorul Botanica, în apropierea Grădinii Botanice și beneficiază de acces facil către principalele zone ale orașului.

Până la aeroport — aproximativ 10 minute, iar până în centrul Chișinăului — aproximativ 15 minute.

Această amplasare este potrivită atât pentru locuință proprie, cât și pentru cumpărătorii care analizează achiziția unui apartament din perspectivă investițională.

Proiectul include blocuri rezidențiale moderne cu șapte etaje, diverse variante de compartimentare, locuri de parcare și boxe de depozitare.

Ofertă specială/ Metropolis

Cum pot fi utilizați metri pătrați bonus

Promoția este deosebit de avantajoasă pentru cei care, odată cu apartamentul, intenționează să achiziționeze și un loc de parcare sau o boxă de depozitare. Metrii pătrați bonus pot fi utilizați pentru aceste spații, reducând astfel cheltuielile suplimentare aferente achiziției imobilului.

De asemenea, aceștia pot fi utilizați pentru achiziționarea unui alt apartament în Metropolis sau dreptul de utilizare a bonusului poate fi transferat unei alte persoane.

Astfel, cumpărătorul poate decide singur unde îi este cel mai avantajos să folosească beneficiul suplimentar.

Condițiile promoției: metri pătrați bonus se acordă doar în cazul achitării integrale a apartamentului. Oferta este valabilă pentru apartamentele din sectorul 2 al complexului Metropolis — blocurile 7A, 7B și 7C. Numărul de metri pătrați oferiți cadou se calculează în funcție de valoarea totală a imobilului achiziționat.

Promoția este valabilă până la 30 septembrie 2026. Metrii pătrați bonus obținuți trebuie utilizați până la 1 ianuarie 2027.

Ofertă specială/ Metropolis

Metropolis astăzi înseamnă un proiect realizat în proporție de 71%, prețuri de la 1.025 euro/m patrat, achitare în rate cu 0% dobândă pe o perioadă de până la 5 ani și o ofertă specială de toamnă pentru cumpărătorii care aleg achitarea integrală.

Informații despre apartamentele disponibile, compartimentări, prețuri și valoarea exactă a bonusului pot fi obținute la departamentul de vânzări Metropolis.

Promoția este valabilă în cazul achitării integrale. Condițiile detaliate și perioada exactă de valabilitate a ofertei trebuie confirmate la departamentul de vânzări Metropolis.

Chișinău, bd. Dacia 59

www.metropolis.md

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*Acest articol este un produs comercial