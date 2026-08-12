Serviciile se mută tot mai mult în mediul digital, iar Moldincombank îşi continuă dezvoltarea în această direcţie prin aplicaţia EVO, oferindu-le clienţilor posibilitatea de a o utiliza şi la ghişeu.

Victor CIBOTARU, PREŞEDINTELE COMITETULUI DE CONDUCERE AL MOLDINCOMBANK: „Pentru clienţi se schimbă cum am spus de la început, este o oportunitate în cazul când şi-a uitat documentul sau nu este necesară îndeobşte să ţină cu dânsul documentul de plastic, poate să facă orice operaţiune la ghişeu, atât fiind client vechi care trebuie doar să identifice, cât şi client nou care are nevoie de a deschide un cont şi a face careva servicii, poate s-o facă utilizând aplicaţia digitală din evo."

Nicoleta COLOMEEŢ, DIRECTORUL AGENŢIEI DE GUVERNARE ELECTRONICĂ: „Este foarte important toată lumea să ştie că accesul în aplicaţia evo se face doar în baza unei semnături electronice, asta înseamnă că identitatea deja a fost aprobată, mecanismul de identificare este unul sigur în aplicaţie iar schimbul de date între agenţie şi instituţiile care se conectează pentru a verifica datele sau a gestiona această relaţie este unul securizat.”

„Trebuie să ştie fiecare cetăţean că nu poate veni oricine şi scana un qr chiar dacă este afişat la ghişeul băncii, verificarea este iniţializată de ofiţerul bancar sau de persoana mandatată de entitatea cu care ne-am integrat asta reduce din riscul partajării necontrolate a informaţiilor.”

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