Moldindconbank extinde utilizarea buletinului digital prin lansarea funcționalității de identificare cu EVO Wallet Verifier, care permite deservirea clienților în toate situațiile de identificare din sucursale, în aceleași condiții ca și prezentarea actului de identitate fizic.

Noua soluție oferă o experiență de deservire mai rapidă, mai comodă și adaptată stilului de viață digital. Dacă anterior identificarea prin EVO era disponibilă doar în anumite scenarii, iar pentru unele operațiuni, precum actualizarea datelor, identificarea clienților noi sau efectuarea unor tranzacții ocazionale era necesară prezentarea actului fizic, odată cu această extindere toate limitările sunt eliminate. Buletinul digital poate fi utilizat acum în toate procesele de identificare și deservire din sucursală.

„Suntem prima bancă sistemică care a lansat integrarea Portofelului de identitate digitală EVO, marcând un nou pas în digitalizarea serviciilor Moldindconbank. Clienții noștri se pot identifica acum la ghișeu folosind actele digitale din aplicația EVO, într-un proces rapid, sigur și intuitiv. Le oferim astfel o alternativă modernă la documentele în format fizic, fără a afecta libertatea fiecărui client de a alege modul în care dorește să se identifice”, a declarat Victor Cibotaru, Președintele Comitetului de Conducere al Moldindconbank.

Cum funcționează?

Procesul este intuitiv și durează doar câteva secunde:

1. Scanezi cu aplicația EVO codul QR afișat la operatorul din sucursală;

2. Primești o notificare pentru confirmarea partajării datelor aferente actului de identitate;

3. După accept, datele tale de identificare sunt transmise securizat și instantaneu către sistemul băncii, iar tu poți fi deservit imediat.

Întregul proces se desfășoară în condiții maxime de securitate, în conformitate cu cele mai noi standarde de protecție a datelor.

„Suntem printre primele țări care implementează scenarii de verificare a actelor digitale și facem un nou pas spre transformarea fundamentală a modului în care ne verificăm și ne probăm identitatea. Prin Portofelul EVO, actele digitale devin mai sigure și mai ușor de verificat, iar interacțiunile cu instituțiile mai rapide și mai simple. Dezvoltăm această infrastructură în Republica Moldova în conformitate cu standardele European Digital Identity Wallet”, a declarat Nicoleta Colomeeț, directoarea Agenției de Guvernare Electronică.



„Portofelul de identitate digitală EVO reprezintă, de fapt, identitatea noastră în țară și, ulterior, peste hotare. Ne dorim ca în trei, patru ani să integrăm servicii care să faciliteze diverse demersuri: de la înscrierea copiilor la studii în străinătate, până la deschiderea mai rapidă a unui cont bancar în România sau accesarea serviciilor medicale pentru o intervenție chirurgicală. Toate aceste procese trebuie să aibă la bază un singur element esențial: portofelul digital”, a spus Michelle Iliev, secretar de stat pentru digitalizare la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Clienții pot alege metoda de identificare care li se potrivește: fie prin buletinul digital din aplicația EVO, fie prin prezentarea actului de identitate în format fizic, ambele fiind recunoscute și acceptate în procesul de deservire.

Prin această implementare, Moldindconbank continuă procesul de digitalizare a serviciilor bancare și se aliniază practicilor europene, oferind soluții moderne care simplifică interacțiunea clienților cu banca. Totodată, noua funcționalitate confirmă capacitatea Moldindconbank de a transforma rapid inovația tehnologică în beneficii concrete, contribuind la o experiență bancară mai simplă, mai rapidă și mai accesibilă.

Moldindconbank – mereu alături!