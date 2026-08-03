Descoperă funcționalitatea „Schimb valutar” din aplicația MICB Mobile Banking, prin care clienții, persoane fizice, pot cumpăra și vinde valută online între propriile conturi de card în MDL, EUR și USD fără deplasare la sucursală, disponibilă 24/7.

Cum funcționează?

Procesul este simplu și complet digital: clientul accesează secțiunea „Schimb valutar” din meniul Plăți și transferuri, selectează valutele și suma dorită, vizualizează simularea schimbului, alege conturile de card sursă și destinație, apoi autorizează operațiunea. Întreaga tranzacție durează câteva secunde.

Curs digital

Pentru operațiuni de până la 9 500 EUR (sau echivalentul în USD/MDL, conform cursului oficial al BNM), clienții beneficiază de un curs de cumpărare și vânzare mai avantajos decât cursul valutar la numerar disponibil în rețeaua băncii.

Beneficii suplimentare

La cumpărarea valutei prin aplicație, clienții sunt scutiți de taxa de stat de 0,1%, aplicată în mod obișnuit operațiunilor de schimb valutar în numerar. În plus, aplicația permite compararea în timp real a cursurilor disponibile — în aplicație (MICB Mobile Banking), la numerar, la card și cursul oficial al BNM — astfel încât clientul vede exact cât economisește înainte de a confirma operațiunea.

Serviciul este disponibil în aplicația MICB Mobile Banking și poate fi utilizat de clienții persoane fizice, deținători de carduri în MDL, EUR și/sau USD, la orice oră, în orice zi și oriunde s-ar afla. Pentru a schimba banii în valuta dorită, clientul poate deschide un card digital în MDL/EUR/USD direct din aplicație.

Important: Pentru a utiliza funcționalitatea, este necesar să actualizezi MICB Mobile Banking la cea mai recentă versiune din magazinele de aplicații: App Store , Google Play .

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*Acest articol este un produs comercial