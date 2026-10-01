Startup-urile și proiectele tehnologice din Republica Moldova au, începând de astăzi, acces la un nou mecanism de finanțare nerambursabilă. Moldova Innovation Fund a fost lansat oficial, cu un buget inițial de peste 1 milion de euro, patru runde de finanțare planificate pentru următoarele 24 de luni și granturi destinate proiectelor aflate în etapele pre-seed și early-stage. Primul apel de finanțare este deschis odată cu lansarea Fondului.

Noul mecanism este operat de Moldova Innovation Technology Park (MITP), cu finanțare din partea Uniunii Europene prin programul EU4Innovation East, cofinanțat de Guvernul Franței și implementat de Expertise France. Acesta urmărește una dintre cele mai dificile etape din dezvoltarea unui produs tehnologic: trecerea de la idee la validare, prototip, testare și, ulterior, la un produs pregătit pentru piață. Accesul limitat la capital în fazele timpurii este identificat și la nivel regional drept una dintre provocările importante pentru ecosistemele de startup-uri din Europa de Est.

Ce oferă Moldova Innovation Fund

Fondul introduce un mecanism competitiv de granturi, construit pentru proiecte cu potențial tehnologic și comercial. În funcție de nivelul de dezvoltare, finanțarea poate ajunge la 20.000 de euro pentru proiectele pre-seed și la 40.000 de euro pentru proiectele early-stage.

Finanțarea poate susține etape precum validarea unei idei, demonstrarea fezabilității conceptului, dezvoltarea unui prototip, testarea tehnologiei, îmbunătățirea produsului, validarea pe piață și pregătirea proiectului pentru o etapă ulterioară de investiții.

Fondul nu se limitează la produse software. Sunt vizate produse și tehnologii inovatoare, inclusiv soluții digitale, software și produse fizice sau hardware, astfel încât proiectele tehnologice să poată fi susținute indiferent dacă inovația se află într-o aplicație, într-un algoritm, într-un dispozitiv sau într-o combinație dintre software și hardware. Domeniile de intervenție prevăzute pentru Fondul de Inovație includ, între altele, inteligența artificială, securitatea cibernetică, govtech, agritech, biotehnologia, big data, cloud, robotica și alte tehnologii emergente.

Claudiu Năsui, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării: „Pentru Moldova, inovarea nu înseamnă doar dezvoltarea de noi tehnologii. Înseamnă crearea condițiilor necesare pentru ca ideile și talentul să se transforme în produse concrete, companii și valoare economică. Prin sprijinirea antreprenorilor în etapa în care ideile bune au nevoie de resurse pentru a fi testate, validate și aduse mai aproape de piață, investim într-o economie mai competitivă și consolidăm capacitatea Moldovei de a crea produse și companii care pot avea succes pe piețele europene și internaționale.”

Claudiu Nasui/ Moldova Innovation Forum

Primul apel s-a deschis pe 1 octombrie

Odată cu lansarea Fondului este activată și platforma fond.mitp.md, prin intermediul căreia sunt depuse aplicațiile pentru primul apel Moldova Innovation Fund. Pe platformă sunt disponibile toate informațiile necesare pentru aplicare: criteriile de eligibilitate, condițiile de finanțare, documentele necesare și etapele procesului de selecție.

Prima rundă deschide seria celor patru apeluri planificate pentru următorii doi ani, oferind proiectelor aflate în diferite etape de dezvoltare mai multe oportunități de a accesa finanțarea.

Michelle Iliev, secretară de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării: „Prea des, energia care ar fi trebuit să meargă în dezvoltare s-a consumat pe căutarea finanțării. Prin Moldova Innovation Fund, contribuim la acest prim pas și oferim capitalul de pornire, astfel încât echipele să se poată concentra pe ceea ce contează cu adevărat: propriul produs.”

Moldova Innovation Forum/ Moldova Innovation Forum

De la aplicație la finanțare: un proces competitiv și transparent

Procesul de finanțare are șase etape clare: deschiderea apelului, depunerea proiectelor, evaluarea proiectelor, sesiunea de pitch, selectarea beneficiarilor și monitorizarea progresului.

După verificarea eligibilității, proiectele sunt evaluate competitiv în baza criteriilor stabilite pentru fiecare apel. Aplicanții selectați pentru etapa următoare își prezintă proiectele în cadrul unei sesiuni de pitch și răspund întrebărilor evaluatorilor. Proiectele selectate primesc finanțare nerambursabilă pentru atingerea unor obiective concrete de dezvoltare, iar progresul este monitorizat pe parcursul implementării.

Proiectele câștigătoare și valoarea granturilor acordate sunt aprobate de Comitetul de coordonare al Moldova Innovation Fund, în baza procesului de evaluare prevăzut pentru fiecare apel.

Marina Bzovîi/ Moldova Innovation Forum

Marina Bzovîi, Administratoarea Moldova Innovation Technology Park: „Pentru noi, Moldova Innovation Fund nu înseamnă doar un nou program de granturi. Construim un mecanism pe care vrem să-l vedem crescând de la o rundă la alta. Începem cu peste un milion de euro și patru apeluri, dar obiectivul este mai amplu: să creăm o cale predictibilă prin care o idee tehnologică dezvoltată în Republica Moldova să poată trece prin validare, prototipare și testare și să ajungă mai aproape de piață și de investiții. În același timp, vrem ca Fondul să poată atrage în viitor noi parteneri și noi resurse pentru ecosistem.”

Uniunea Europeană, primul partener al Fondului

Moldova Innovation Fund pornește cu sprijinul Uniunii Europene, prin proiectul EU4Innovation East. Parteneriatul pentru Moldova Innovation Fund asigură finanțarea mecanismului pentru perioada inițială de 24 de luni și creează baza pentru dezvoltarea sa ulterioară.

Julda Kielyte/ Moldova Innovation Forum

Julda Kielyte, Lideră de echipă pentru Creștere competitivă și incluzivă, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova: „Ne dorim să contribuim la instituirea unui mecanism care să devină, în timp, o componentă durabilă a sistemului de finanțare a inovației din Moldova și care să contribuie la dezvoltarea unui portofoliu solid de companii pregătite să atragă capital privat. Combinația dintre sprijinul european și asumarea locală este esențială pentru ca acest mecanism să răspundă nevoilor pieței din Moldova și să se poată dezvolta și consolida în timp. Pentru Uniunea Europeană, sprijinirea inovației înseamnă investiții în oamenii din Moldova și în viitorul economic al țării.”

Julien Schmitt/ Moldova Innovation Forum

Julien Schmitt, Director EU4Innovation East: „Accesul la finanțare în primele etape de dezvoltare poate face diferența dintre o idee care rămâne la nivel de concept și una care ajunge să fie testată, validată și transformată într-un produs. Prin Moldova Innovation Fund, Uniunea Europeană contribuie la crearea unui mecanism prin care fondatorii din Republica Moldova pot obține resursele necesare pentru a face acești pași aici, în propriul ecosistem. Este, în același timp, o investiție în capacitatea ecosistemului de a genera produse tehnologice competitive, de a atrage investiții și de a se conecta mai puternic la piețele europene și internaționale. Ne dorim ca acest Fond să fie un punct de plecare pentru mai multe idei transformate în produse și pentru un ecosistem de startup-uri mai conectat la oportunitățile de creștere din regiune și din Europa.”

Cadrul Moldova Innovation Fund a fost instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 527/2025, care aprobă Regulamentul Fondului de susținere a inovațiilor digitale și a start-upurilor tehnologice și modifică Hotărârea Guvernului nr. 1144/2017 privind crearea Moldova IT Park.

Informațiile complete despre finanțare, eligibilitate, etapele de evaluare și documentele necesare sunt disponibile pe fond.mitp.md.

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