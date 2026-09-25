Nissan Qashqai și Renault Kadjar nu seamănă întâmplător: rădăcinile lor sunt în aceeași alianță și pe o platformă comună. Dar nu sunt gemeni, ci două caractere diferite, iar pe piața second-hand chiar poți alege între ele. Comparăm concret, acolo unde diferențele contează pentru cumpărător: dimensiuni, spațiu, motoare, consum și ce merită verificat la un exemplar rulat.

Rude pe aceeași platformă: Qashqai și Kadjar

Ambele modele sunt construite pe platforma CMF a alianței Renault-Nissan și împart multe componente: ampatamentul este identic (2646 mm), ceea ce simplifică și întreținerea, și găsirea pieselor. Este vorba de generația Nissan Qashqai de până în 2021: anume ea este rudă cu Kadjar, produs între 2015 și 2022. Astăzi Kadjar este disponibil doar rulat, în timp ce Qashqai a trecut la o nouă generație și se vinde inclusiv nou.

Aici apare o diferență importantă: dacă Kadjar înseamnă practic piața second-hand, la Qashqai există și mașini recente, cu tehnică modernă, inclusiv hibrid. Ambele au primit cinci stele Euro NCAP și și-au câștigat reputația de mașini de familie fără probleme, cu întreținere la timp.

KADJAR/ AUTOPLAZA

Design și interior: prin ce diferă modelele

Ca dimensiuni, Kadjar este puțin mai mare: circa 4,45 m lungime, 1,84 m lățime și 1,61 m înălțime, față de aproximativ 4,39 × 1,81 × 1,59 m la Qashqai din aceeași generație. Garda la sol este apropiată, în jur de 190–200 mm la Kadjar și 180–200 mm la Qashqai, în funcție de versiune, suficient pentru drumurile de țară și bordurile înalte din oraș. Modelul Renault Kadjar este mai practic la portbagaj: circa 472 de litri față de aproximativ 430 la Qashqai, plus o podea reversibilă (o parte lavabilă) și un organizator comod. Interiorul modelului Kadjar este considerat mai stilat ca prezentare, cu bord configurabil. Nissan răspunde printr-o senzație de spațiu mai mare la nivelul capului și al genunchilor pasagerilor din spate, precum și prin reputație și previzibilitate.

Cu scaunele rabatate, situația se schimbă: la Qashqai volumul este mai mare (circa 1585 față de 1478 de litri), așa că răspunsul la întrebarea „care este mai încăpător” depinde dacă transporți pasageri sau marfă. Ca finisaj, modelele merg la egalitate, iar diferența este mai ales în accente: confort și stil la Renault, spațiu și vizibilitate la Nissan.

Qashqai / AUTOPLAZA

Motoare, cutii de viteze și consumul de combustibil

Tehnic, modelele sunt apropiate: motoare turbo pe benzină TCe (DIG-T la Nissan) și dieselul 1.5 dCi de 110–115 CP, la Qashqai și 1.6 dCi de 130 CP, cu cutie manuală, robotizată EDC sau CVT, în funcție de versiune. La Qashqai-ul actual a apărut schema mild-hybrid la toate motoarele pe benzină și un sistem separat e-Power, la care roțile sunt antrenate mereu de motorul electric, iar cel pe benzină lucrează ca generator; așa ceva la Kadjar nu există deloc. Tracțiune integrală a fost oferită la ambele modele, dar pe piața second-hand se întâlnește mai des tracțiunea față.

La consum sunt apropiate, cu un mic avantaj pentru Qashqai la consum și emisii. În condiții reale, benzina 1.2/1.3 TCe consumă 7,5–8,5 l/100 km în oraș și 5,5–6 l pe șosea, iar dieselul 1.5 dCi 5,5–6 l în oraș și 4,5–5 l pe șosea. Cu rezervorul de 55 de litri, cât au majoritatea versiunilor ambelor modele, autonomia reală cu un plin este de aproximativ 800–850 km la benzină și 1050–1100 km la diesel. Versiunea e-Power se simte în oraș ca un automobil electric și se menține în jur de 5–6 litri.

Ai nevoie de un hibrid economic? Este un argument pentru Qashqai. Îți ajunge o cutie manuală simplă și clară? Kadjar este mai ieftin de întreținut. Dieselul 1.5 dCi la ambele modele este economic pe autostradă, dar pretențios la calitatea combustibilului și la schimbarea la timp a consumabilelor, iar filtrul de particule preferă drumurile lungi în locul deplasărilor scurte frecvente.

Ce merită verificat la un exemplar cu parcurs

Ambele modele sunt bine cunoscute în service-uri auto, iar lista de verificări este scurtă. Cutiile automate durează mult la o exploatare atentă: la CVT-ul Xtronic de la Qashqai merită confirmat în istoricul de service schimbul uleiului la 60 de mii de km, iar la cutia robotizată EDC de la Kadjar un test-drive în ritm urban arată cât de lin pornește de pe loc. Restul ține de uzura obișnuită pentru clasă, ieftin de remediat: la Qashqai se verifică bieletele stabilizatoare și rulmenții de roată după rulaje de 80–100 de mii de km, la Kadjar starea turbinei și a filtrului de particule la versiunile diesel, precum și funcționarea multimedia R-Link 2. O diagnosticare computerizată și un test-drive cu pornire la rece confirmă de obicei că automobilul este în ordine.

Dotări / AUTOPLAZA

Dotări și nivelul echipărilor

La Qashqai gama de echipări este mai largă și setul de asistență mai bogat, inclusiv pachetul ProPILOT la versiunile recente, dar pentru asta uneori trebuie să plătești suplimentar, urcând pe gamă. Versiunile de bază Kadjar sunt adesea mai generoase la „mărunțișuri”: de exemplu, senzorii de parcare față și spate apar mai devreme în gamă.

Climatizarea, camerele, senzorii și sistemele de asistență există la ambele modele pe versiunile de mijloc și de top. Setul concret depinde de an și de piața de proveniență, de aceea dotarea merită verificată pe mașina reală. La Qashqai-ul mai nou se întâlnesc un ecran vertical mare și bord digital, în timp ce multimedia de la Kadjar este, previzibil, mai simplă: este o diferență de generație.

Ce să alegi: Qashqai sau Kadjar

Kadjar li se potrivește cel mai bine celor pentru care contează mai mult un portbagaj practic, confortul și stilul la un preț mai mic, cu mențiunea că este vorba doar de piața second-hand. Qashqai li se potrivește mai bine celor care vor o mașină recentă, un sistem hybrid economic e-Power sau mild-hybrid, sisteme de asistență bogate și cea mai bună valoare reziduală.

La costul de deținere diferența este mică: piesele Renault se găsesc ușor și costă mai puțin, iar Qashqai compensează prin prețul mai bun la revânzare. Fiindcă baza tehnică este în mare parte comună, alegerea se reduce adesea la prețul exemplarului concret, la starea lui și la faptul dacă ai nevoie de hibrid. Un model concret, Qashqai sau Kadjar, poate fi ales din stocul de pe Autoplaza, ținând cont de stare și preț.



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