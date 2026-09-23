Două diamante cu caracteristici similare pot arăta foarte diferit în realitate. Diferența o fac proporțiile, simetria și felul în care fiecare piatră reflectă lumina – detalii care dau fiecărui diamant un aspect aparte.

„La Noblis, procesul începe cu alegerea diamantului în cadrul unei consultaţii private. Aici, oamenii nu vin doar pentru a alege o bijuterie”, a menționat Domniţa-Laura Guțu, reporter PRO TV.

Noblis Diamonds/ Facebook

O bijuterie creată în funcție de dorințele fiecărui client

Alegerea este făcută cu atenție, iar fiecare client beneficiază de recomandări adaptate preferințelor și dorințelor sale.

„Sunt ascultaţi, primesc recomandări sincere, iar ceea ce îşi doresc prinde formă într-o piesă creată special pentru ei”, a precizat ea.

Diamantele naturale alese ca pietre centrale sunt însoţite de rapoarte gemologice care le confirmă caracteristicile. Selecţia merge însă dincolo de cifre. Contează felul în care piatra arată în realitate şi ceea ce va ajunge să însemne pentru persoana care o va purta.

Noblis Diamonds/ Facebook

De la alegerea diamantului la designul bijuteriei

Abia după alegerea pietrei este concepută arhitectura bijuteriei. Linia, proporţiile şi montura sunt gândite ca un întreg, în funcţie de diamantul ales şi de persoana căreia îi este destinată piesa.

Bijuterii gândite să fie purtate și transmise mai departe

Rezultatul este o bijuterie personală, care păstrează emoţia momentului şi care, peste ani, poate fi transmisă mai departe în familie.

„Noblis este un atelier de bijuterii fine din Chişinău. Fiecare piesă este concepută individual şi realizată în aur sau platină”, a notat Domniţa-Laura Guțu.

Noblis Diamonds/ Facebook

*Acest articol este un produs comercial