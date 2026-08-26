O nouă locație Feeling Coffee și-a deschis ușile pe bulevardul Iuri Gagarin 2, oferind o nouă destinație pentru cei care apreciază cafeaua de specialitate și boabele proaspăt prăjite. Deschiderea vine în contextul extinderii continue a brandului, care numără în prezent 17 locații. Iar planurile de dezvoltare merg mai departe, cu alte trei spații pregătite pentru deschidere.

O nouă adresă pentru iubitorii de cafea

Noua cafenea Feeling Coffee de pe bulevardul Iuri Gagarin 2 se alătură rețelei care s-a extins în ultimii ani în mai multe zone. Deschiderea vine în contextul în care brandul continuă să investească în dezvoltarea sa și în accesul clienților la cafea proaspăt prăjită.

Pentru cei care apreciază cafeaua de specialitate, noua locație este încă o destinație unde își pot începe ziua cu o cafea preparată din boabe atent selecționate și proaspăt prăjite.

Feeling Coffee se prezintă ca un brand dedicat Specialty Coffee, punând accent pe cafeaua proaspăt prăjită și pe experiența oferită celor care trec pragul locațiilor sale.

17 locații deschise, altele 3 în curând

Deschiderea marchează o nouă etapă în extinderea Feeling Coffee. Potrivit informațiilor publicate pe pagina oficială de Instagram a brandului, rețeaua numără în prezent 17 locații deschise, iar altele 3 sunt în pregătire.

Cafea proaspăt prăjită și experiența Feeling Coffee

Unul dintre elementele promovate de Feeling Coffee este cafeaua proaspăt prăjită. Brandul pune în prim-plan conceptul de Specialty Coffee, adresându-se atât celor care își doresc o cafea bună înainte de o zi aglomerată, cât și celor pentru care prepararea și savurarea cafelei reprezintă un mic ritual.

Noua locație completează astfel rețeaua Feeling Coffee și oferă o nouă adresă pentru iubitorii de cafea de specialitate.

*Acest articol este un produs comercial