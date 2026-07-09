Optica Familiei marchează o nouă etapă în dezvoltarea sănătății vizuale din Republica Moldova prin deschiderea primului showroom ZEISS din țară.

Oxana MIRON, CEO FARMACIA FAMILIEI: „Deci astăzi deschidem primul ZEISS expert vision centru din Republica Moldova. Nu vorbim despre o optica obișnuită este o colaborare pe care de fapt o construim mai bine de 12 ani împreună cu partenerul nostru ZEISS și ne dorim ca optica Familiei să brendul ZEISS cu succes prin rândul moldovenilor”.

Cu o tradiție de peste 175 de ani, ZEISS este un lider mondial în optica medicală, recunoscut pentru excelență și inovație. Deschiderea showroomului integrează Republica Moldova în rețeaua internațională a conceptelor premium ZEISS.

Mario LEKIĆ, REPREZENTANT ZEISS: „Suntem foarte mândri că deschidem primul ZEISS Vision Expert de dimensiuni complete în Chișinău, Republica Moldova. Ce înseamnă acest lucru pentru oamenii din Moldova? Înseamnă că vor beneficia de servicii premium și de lentile de cea mai înaltă calitate, disponibile chiar aici, în Chișinău. Acesta este un pas foarte important. La ZEISS, punem un accent deosebit pe calitate, precizie și pe experiența clientului.”

Vizitatorii vor regăsi aceleași branduri de top și soluții premium pentru vedere, însă într-un format nou, într-un spațiu modern, dedicat unei experiențe de calitate.

Maria JEVERDAN, FEMEIE DE AFACERI: „Eu sunt mai demult în colaborare cu ei cu Optica Familiei astăzi sunt și cu ochelarii cumpărați de la ei zic să-i îmbrac să fie, tot ce-mi place este unul dintre cele mi mari asortimente care le au acuma la moment lucrează la tehnologii.”

Marina MÎNDRU, INFLUENCER: „Eu cu Optica Familiei deja sunt aproximativ patru ani. În fiecare an eu aleg ochelarii pentru mine, pentru familia mea, lentile pentru bunica, pentru mama, noi suntem clineți fideli la Optica. Îmi place foarte tare când tu alegi lentile ei oferă consultație gratis de la medic”.

Luciana GURDUZ, INFLUENCER: „Eu despre ZEISS am auzit de cinci ani tot de atâțea ani sunt prezentatoare și când a, venit prima dată în domneiul mi s-a zis scoateți ochelarii de vedere pentru că sunt mioapă din clasa a 8-a și puneți lentile, eu fără ocheri nu văd și a trebuit cumva să vin la Optica Familei și să caut o alternativă cea mai bună a fost lentilele de la ZEISS.”

Situat în inima capitalei, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 119, showroomul integrează cele mai avansate tehnologii, echipamente și practici din domeniul sănătății vizuale.

*Acest articol este un produs comercial