Cum îți dai seama că ai ales școala de engleză potrivită pentru copilul tău? Nu după prețul cursului, ci după ceea ce poate face copilul după câțiva ani de studiu.

Un curs „mai ieftin” nu înseamnă neapărat o economie dacă elevul încă nu poate purta o conversație în engleză sau nu are nivelul necesar pentru examenul Cambridge. În acest caz, timpul și banii „economisiți” pot fi pierduți prin nevoia de a recupera.

De aceea, atunci când alegi școala, privește dincolo de preț: analizează profesorii, metodologia, mărimea grupelor și rezultatele obținute de elevi.

Pregătirea și susținerea examenului Cambridge la Oratorica

O școală cu adevărat premium nu se rezumă la o clădire modernă sau la materiale didactice noi. Este vorba despre un sistem gândit astfel încât elevul să ajungă să vorbească, să gândească și să folosească limba engleză firesc, în contexte reale.

La Oratorica , elevii pot parcurge tot drumul, de la primul „Hello”până la examenul Cambridge susținut, totul în același loc:

lecții structurate după metodologia Cambridge, la orice nivel, cu acces la platforma digitală Cambridge ONE; pregătire dedicată pentru examen, alături de profesori cu acreditare internațională; posibilitatea de a susține examenul Cambridge, chiar în filialele Oratorica din Chișinău și Bălți.

De la începător la 10 din oficiu la BAC

Cu certificatul Cambridge, elevul primește automat nota 10 la bacalaureat, are șansa de a studia la universități din întreaga lume, poate accesa burse de studiu și pornește cu un avantaj clar la interviurile de angajare.

Numai în primele șapte luni ale anului 2026, aproape 700 de elevi Oratorica au susținut examenul Cambridge, un număr care confirmă eficiența metodologiei Oratorica, nu doar o promisiune de marketing.

Profesori acreditați, grupe mici, elevi cu engleză fluentă

Tinerii cunosc limba engleză, însă frica de a greși în fața colegilor de la școală îi face să evite orice încercare de a învăța consecvent.

Iată de ce la Oratorica profesorii crează un mediu sigur în care fiecare elev se simte liber să încerce și să performeze la studiul unei limbi noi.

Prieteniile formate în cadrul grupelor mici, de 6-10 elevi offline și 9-12 elevi online, permit copiilor și adolescenților să fie motivați intrinsec, să depună efort și să fie disciplinați, fără a fi impuși de părinți.

Profesorii Oratorica sunt certificați la nivel național și internațional, inclusiv Cambridge, și se dezvoltă constant prin formări profesionale. Astfel, fiecare lecție este adaptată nevoilor elevilor și rămâne relevantă și captivantă.

Pentru ca această calitate să fie constantă, departamentul de control al calității verifică permanent modul în care se desfășoară lecțiile și respectarea standardelor de către fiecare profesor.

Iar tu, ca părinte, cunoști progresul copilului tău prin actualizări constante despre reușite.

Câștigă timp și beneficii, înscrie copilul acum pentru septembrie la cursurile Oratorica

August este luna în care poți alege în liniște cea mai bună variantă pentru copilul tău, înainte ca grupele să se formeze pentru noul an școlar.

alegi când și unde învață copilul tău – ai mai multe opțiuni de orar, filială sau format online. găsim grupa potrivită – copilul este repartizat în funcție de vârstă și nivel, înainte ca grupele din septembrie să se ocupe. afli nivelul real de engleză – testarea de nivel este gratuită și te ajută să înțelegi de unde trebuie să înceapă copilul. construiești un traseu clar până la Cambridge – împreună cu echipa Oratorica , stabilești ce niveluri trebuie să parcurgă și în cât timp poate ajunge la examen. începi anul școlar fără stres – în septembrie nu mai cauți loc, orar sau grupă potrivită. Totul este deja stabilit.

La Oratorica, înscrierile pentru noul an sunt deja deschise, iar grupele se ocupă chiar de la începutul verii. Cu cât alegi mai devreme, cu atât ai mai multă libertate în alegerea programului și a filialei.

Programează o testare gratuită pe www.oratorica.md sau la 022 89 69 59 (Chișinău) și 030 00 10 10 (Bălți).

*Acest articol este un produs comercial