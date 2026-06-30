Perfecte.md a organizat o seară de vară dedicată experiențelor rafinate, care a reunit într-un cadru elegant invitați, parteneri și branduri din domenii precum educația, sănătatea și lifestyle-ul. Evenimentul a combinat momente de networking, muzică live și activări interactive, oferind participanților o atmosferă relaxată, completată de surprize și cadouri oferite de parteneri.

Perfecte.md a organizat un eveniment rafinat într-o seară de vară, printre oameni frumoși, muzică live, decoruri vibrante și cadouri din partea The English House, partenerii noștri de încredere.

„The English House este onorat să lucreze și să colaboreze cu perfecte.md. The English House a pregătit ceva special pentru toți cei care vor să studieze limba engleză. În această seară am pregătit o geantă eco cu niște dulciuri și un voucher de -10 % la cursurile noastre de limbă engleză”, a spus Doina Onică, fondatoarea Ehglish House.

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

Sănătatea a fost și ea în prim-plan datorită echipei Endolife.

„La Centrul Medical Endolife aducem cele mai noi tehnologii medicale mai aproape de oameni. Investim constant în echipamente și metode moderne din domeniul gastroenterologiei, urologiei și al altor specialități, pentru ca pacienții să beneficieze de diagnostic și tratament la cele mai înalte standarde. Iar colaborarea cu Perfecte.md ne oferă oportunitatea de a fi mai aproape de public, de a face cunoscute aceste tehnologii și de a informa cât mai multe persoane despre importanța medicinei moderne și a prevenției”, a notat Denis Ardeleanu, director medical Endolife, medic gastroenterolog.

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

Un zâmbet frumos completează orice apariție, iar echipa Nobil Dent s-a asigurat că invitații au plecat acasă cu recomandări utile și produse pentru îngrijirea sănătății orale.

„Avem o gamă variată de proceduri pentru pacienții noștri, dar și pentru cei care tind să facă parte din echipa Nobildent. Îi așteptăm atât pentru dantură fixă, cât și pentru igienizări, albire dentară, dar și alte proceduri dentare”, a explicat Nina Stratulat, content Manager Nobil Dent.

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

Atmosfera a fost completata de Zed Event, care a adus la eveniment selfie cab-ul, oferind fiecărui invitat posibilitatea de a păstra amintiri imprimate din această seară specială.

„Ca an de an, echipa Zed Event permanent ne străduim nu neapărat ducem unda după trenduri, dar încercăm să le mai facem și noi sau să le aducem să oferim clienților un serviciu de calitate, proiecte noi, experiențe noi, ceea ce se simte, piața cere și este o motivație pentru noi să facem proiecte frumoase care să reziste în timp”, a spus Ecaterina Zed, ZED EVENT.

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

Pentru momente memorabile și amintiri de neuitat, locația a fost aleasă pe măsură. Raymond Park – un spațiu care combină natura cu eleganța.

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

*Acest articol este un produs comercial