Doamna Victoria Bacalu nu este doar un nume pe o listă de pacienți. Este medicul de familie care, timp de trei decenii, a fost prima mână de ajutor pentru locuitorii sectorului Botanica, activând cu dăruire în cadrul Policlinicii nr. 3. Timp de 30 de ani, a oferit speranță, a vindecat suferințe și a fost alături de comunitate în cele mai grele momente. Din păcate, în aprilie 2025, destinul i-a oferit o lovitură neașteptată și nemiloasă: a fost diagnosticată cu cancer la colon sigmoidal, stadiul IV.

Lupta unei femei care nu s-a dat bătută

„După 30 de ani în care a purtat grija a mii de pacienți, acum este rândul nostru să avem grijă de ea.”

Din momentul diagnosticului, doamna Victoria a început o luptă contracronometru. Cu demnitate și speranță, a apelat la toate resursele proprii, fiind susținută necondiționat de rude și prieteni apropiați. Tratamentele de până acum au fost epuizante, atât fizic, cât și financiar.

În ciuda eforturilor supraomenești, boala s-a dovedit a fi extrem de agresivă. Ultimele investigații au adus o veste devastatoare: cancerul a progresat, dezvoltând metastaze, iar tratamentul administrat în țară nu mai este suficient pentru a opri avansarea bolii.

O ultimă șansă: Istanbul

Singura rază de speranță vine acum de la o clinică specializată din Istanbul, Turcia, unde există protocoale de tratament avansate, tehnologii de ultimă generație și o șansă reală de a ține boala sub control. Însă costurile acestor intervenții și tratamente depășesc cu mult posibilitățile unei familii oneste din Republica Moldova.

Costurile sunt uriașe, iar timpul este cel mai mare dușman al doamnei Victoria.

Victoria Bacalu/ caritate.md

Cum puteți ajuta?

Doamna Victoria Bacalu și-a petrecut întreaga viață salvând vieți. Astăzi, ea are nevoie de noi pentru a-și salva propria viață. Orice contribuție, oricât de mică, este un pas spre vindecare și o dovadă de solidaritate pentru un om care a servit societatea cu onestitate timp de 30 de ani.

Vă rugăm, din suflet, să fiți alături de ea:

Donând orice sumă prin intermediul platformei caritate.md.

Distribuind acest mesaj pentru ca povestea ei să ajungă la cât mai mulți oameni cu inimă mare.

Să nu lăsăm un medic să piardă lupta cu viața din cauza lipsei de fonduri. Haideți să-i oferim doamnei Victoria șansa de a reveni printre noi, sănătoasă!

Vă mulțumim pentru bunătatea și generozitatea voastră!

Victoria Bacalu/ caritate.md

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