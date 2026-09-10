În multe companii din Moldova, oamenii ajung manageri pentru că sunt cei mai buni specialiști — nu pentru că au învățat vreodată să conducă. Rezultatul se vede în echipe: ședințe în care toți dau din cap și nimeni nu se implică, decizii care se pierd pe drum, oameni buni care pleacă nu din cauza salariului, ci din cauza felului în care sunt conduși. Pe 25 septembrie, la Courtyard by Marriott din Chișinău, trainerul român Andy Szekely — aproape 30 de ani de experiență, peste 3.000 de apariții live, autor a 23 de cărți și fondatorul ASIC , cea mai mare comunitate de antreprenori din România — și Ilie Dercaci , trainer și speaker profesionist din Moldova, propun o zi întreagă de lucru exact pe această temă: masterclass-ul „Leadership cu Impact” .

Până atunci, cei doi împart câteva idei pe care orice manager le poate aplica de mâine — fără bilet, fără înscriere.

Oamenii nu rețin cifrele. Rețin povestea din spatele lor

Prima temă a zilei este storytellingul în leadership — și nu întâmplător. Studiile despre memorie arată același lucru pe care orice lider îl simte în practică: o prezentare plină de cifre e uitată până a doua zi, dar o poveste bine spusă circulă prin companie ani întregi.

„Un lider care spune «trebuie să creștem vânzările cu 15%» obține conformare. Un lider care povestește ce se întâmplă cu clientul real atunci când echipa lucrează prost — sau excelent — obține implicare. Diferența dintre cele două este diferența dintre un șef și un lider.” — Ilie Dercaci

Un exercițiu simplu de încercat la următoarea ședință: înlocuiți primul slide cu o întâmplare reală de la un client, spusă în 90 de secunde — cu personaj, tensiune și deznodământ. Abia apoi arătați cifrele. Veți vedea diferența în întrebările pe care le pune echipa.

Vizionar, Implementator sau Planificator: ce fel de lider ești?

A doua parte a zilei este construită de Andy Szekely în jurul conceptului VIP — Vizionar / Implementator / Planificator. Ideea de bază: majoritatea conflictelor dintr-o echipă de conducere nu sunt conflicte de caracter, ci de profil. Vizionarul vede unde trebuie ajuns, dar se plictisește de detalii. Planificatorul vede riscurile și pașii, dar poate frâna avântul. Implementatorul duce lucrurile la capăt, dar are nevoie de direcție clară.

„Problemele apar când un lider își tratează profilul dominant ca pe singurul mod corect de a lucra. Echipele puternice nu se construiesc din oameni identici, ci din profiluri care se completează — și dintr-un lider care știe ce îi lipsește.” — Andy Szekely

Un test rapid: gândiți-vă la ultimul proiect ratat. S-a blocat pentru că nu era clar încotro mergea (lipsea Vizionarul), pentru că nimeni nu a pus pe hârtie pașii și termenele (lipsea Planificatorul) sau pentru că planul era bun, dar nu l-a dus nimeni la capăt (lipsea Implementatorul)? Răspunsul arată, de obicei, exact veriga care lipsește din echipa dumneavoastră.

Trei greșeli pe care managerii le fac atunci când comunică o schimbare

Din experiența de training cu bănci, retaileri și companii de producție din Moldova, Ilie Dercaci vede aceleași trei greșeli repetate aproape peste tot. Prima: schimbarea e anunțată, nu explicată — oamenii află „ce”, dar nu „de ce”, iar în lipsa unui „de ce” își construiesc propriile scenarii, de regulă mai negre decât realitatea. A doua: liderul comunică o singură dată și consideră subiectul închis, deși o schimbare importantă are nevoie de aceleași mesaje repetate în forme diferite, săptămâni la rând. A treia: liderul vorbește doar despre companie — cifre, strategie, piață — și deloc despre ce se schimbă concret pentru omul din fața lui.

Regula practică: la orice anunț important, pregătiți răspunsul la trei întrebări, în această ordine — de ce facem asta, ce înseamnă pentru tine, ce urmează concret în primele două săptămâni.

De ce o provocare reală te învață mai mult decât un curs întreg

Partea care diferențiază „Leadership cu Impact” de un seminar clasic vine la finalul zilei: un Fast Mastermind, în care fiecare participant lucrează pe o provocare reală — a lui sau a companiei lui — și pleacă acasă cu soluții formulate împreună cu ceilalți lideri din sală. Formatul mastermind, folosit de decenii în grupurile de antreprenori din Occident, are un avantaj greu de replicat în training: nu discuți studii de caz inventate, ci problema care te așteaptă luni dimineața la birou.

„Dimineața înveți să inspiri, după-amiaza înveți să conduci, iar seara te întorci în companie cu soluții la provocările tale reale. Asta e promisiunea zilei.” — Ilie Dercaci

Despre eveniment

„Leadership cu Impact” — Storytelling & VIP Leadership Masterclass are loc pe 25 septembrie 2026, între 9:00 și 18:00, la Courtyard by Marriott, Chișinău, și se adresează managerilor, antreprenorilor și liderilor de echipe. Biletele sunt disponibile în trei formate — Standard, Premium și VIP (acesta din urmă include și o cină alături de cei doi speakeri) — pe leadership.speaker.md . Pentru companiile care își trimit echipele există pachete de grup cu reduceri progresive; detalii la +373 78 00 94 66 sau contact@speaker.md.

*Acest articol este un produs comercial