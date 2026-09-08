O cină în doi, o aniversare sau pur și simplu o seară petrecută alături de oamenii dragi poate deveni un cadou în sine. La LION’S, această idee prinde forma unui certificat cadou pentru care poți alege suma pe care vrei să o oferi.

Un cadou potrivit pentru orice ocazie

O cină în doi, o aniversare, o surpriză pentru cineva drag sau pur și simplu un gest prin care vrei să aduci un moment plăcut în viața cuiva - certificatul cadou LION’S poate fi adaptat diferitelor ocazii.

Spre deosebire de un cadou ales la întâmplare, acesta le oferă celor care îl primesc libertatea de a se bucura de o experiență culinară la restaurant, în funcție de preferințele lor.

Unul dintre avantajele certificatului cadou LION’S este flexibilitatea. Poți alege orice sumă, în funcție de ocazie și de bugetul pe care îl ai la dispoziție.

Astfel, cadoul poate deveni o invitație la o masă savuroasă, la o seară relaxantă sau la un moment petrecut împreună cu persoanele importante.

O idee pentru momentele care merită sărbătorite

Certificatul cadou poate fi oferit cu diferite ocazii: zile de naștere, aniversări, sărbători sau alte momente speciale. Este, de asemenea, o opțiune pentru cei care vor să ofere un cadou fără să fie nevoiți să aleagă un obiect anume.

Pentru detalii și achiziționarea certificatului cadou, cei interesați pot contacta LION’S Restaurant.

Pentru mai multe detalii despre certificatul cadou și pentru a alege suma potrivită, puteți contacta direct echipa LION’S Restaurant. Localul își așteaptă oaspeții pe strada Vlaicu Pârcălab 33 din Chișinău, iar informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 078 232 233.

Alege suma și oferă celor dragi un motiv în plus pentru o ieșire la LION’S.

Lion's Restaurant/ Colaj

Lion's Restaurant/ Colaj

*Acest articol este un produs comercial