Cu ocazia Hramului Orașului, la achitare integrală vă oferim o reducere de 10% la achiziția unui apartament în complexul rezidențial EDEN Botanica!

Ferestre panoramice, fațade moderne, curte interioară și parcare subterană — un spațiu în care fiecare detaliu este gândit pentru confortul dumneavoastră.

Complex locativ/ EDEN

Complex locativ/ EDEN

Imaginați-vă diminețile într-un apartament luminos, serile plăcute alături de cei dragi și bucuria de a reveni acasă.

Aici, visul unei locuințe noi poate deveni realitate.

Complex locativ/ EDEN

Complex locativ/ EDEN

Reducerea de 10% înseamnă economii considerabile, pe care le puteți investi în renovare, mobilier și amenajarea interiorului mult dorit. Dacă sunteți de ceva timp în căutarea unui apartament la Botanica, acum este momentul să faceți următorul pas.

Sunați-ne 061-11-11-17 pentru a afla detaliile promoției și a vă alege viitoarea locuință!

www.eden.md

*Acest articol este un produs comercial