O nouă recunoaștere internațională pentru Oratorica! Pe 1 noiembrie 2026, în cadrul Cambridge Day Moldova, școala a obținut oficial statutul de Cambridge English Educational Partner , devenind prima instituție de învățământ din Republica Moldova care primește această distincție.

Acest statut marchează o nouă etapă în colaborarea Oratorica cu Cambridge University Press & Assessment și confirmă direcția în care școala investește de ani de zile: cursuri de engleză de calitate, metode moderne de predare și pregătire pentru examenele internaționale Cambridge English.

De la centru autorizat de pregătire Cambridge la partener educațional Cambridge

Oratorica este deja cunoscută drept un centru autorizat de pregătire pentru examenele Cambridge English, unde copiii, adolescenții și adulții pot urma cursuri adaptate nivelului și obiectivelor lor.

Obținerea statutului Cambridge English Educational Partner reprezintă un pas important în dezvoltarea școlii și deschide noi oportunități pentru îmbunătățirea programelor educaționale.

Parteneriatul, acordat pentru perioada 2026–2029, oferă acces la resurse educaționale Cambridge, oportunități de dezvoltare profesională pentru profesori și posibilitatea de a consolida colaborarea cu una dintre cele mai recunoscute organizații internaționale din domeniul educației.

În Republica Moldova, maximum două instituții pot primi acest statut, iar Oratorica este prima școală care a obținut această recunoaștere.

Ce înseamnă acest parteneriat pentru studenții Oratorica?

Dincolo de recunoașterea internațională, noul statut susține un obiectiv important al școlii: să ofere o experiență de învățare eficientă, bazată pe metode actuale și pe progresul real al fiecărui student.

La Oratorica, cursurile de engleză sunt organizate în funcție de vârstă și nivel, cu accent pe dezvoltarea abilităților de comunicare și utilizarea practică a limbii.

Studenții Oratorica beneficiază de:

Metodologie Cambridge , cu lecții structurate și obiective clare de învățare.

, cu lecții structurate și obiective clare de învățare. Profesori pregătiți , care utilizează metode moderne și resurse educaționale actualizate.

, care utilizează metode moderne și resurse educaționale actualizate. Grupe mici , pentru mai multă interacțiune și atenție acordată fiecărui student.

, pentru mai multă interacțiune și atenție acordată fiecărui student. Programe pentru copii, adolescenți și adulți , adaptate nevoilor și nivelului de cunoaștere.

, adaptate nevoilor și nivelului de cunoaștere. Pregătire pentru examenele Cambridge English, cu exerciții practice, simulări și feedback asupra progresului.

Astfel, engleza nu rămâne doar o materie studiată la cursuri, ci devine o abilitate practică, utilă la școală, la universitate, în carieră sau în călătorii.

Cambridge Day Moldova 2026: un moment important pentru echipa Oratorica

Noul statut a fost acordat oficial în cadrul Cambridge Day Moldova 2026, eveniment care a reunit profesori, experți și reprezentanți ai instituțiilor educaționale.

Echipa Oratorica a participat cu un stand propriu, unde a prezentat programele școlii și a discutat cu vizitatorii despre metodele de predare și oportunitățile de învățare a limbii engleze.

Unul dintre cele mai importante momente ale evenimentului a fost înmânarea oficială a distincției Cambridge English Educational Partner reprezentanților Oratorica, o realizare care reflectă munca și implicarea întregii echipe.

Învață engleza la Oratorica, cu metode Cambridge

Cu peste 65.000 de studenți care au ales Oratorica de-a lungul anilor, școala continuă să își dezvolte programele și să investească în calitatea procesului educațional.

În Republica Moldova, Oratorica oferă cursuri de engleză pentru copii, adolescenți și adulți, atât în format fizic, în fiecare sector din Chișinău, și la Bălți, cât și online.

Indiferent dacă obiectivul este învățarea limbii engleze de la zero, îmbunătățirea comunicării sau obținerea unui certificat Cambridge English, primul pas este identificarea nivelului actual de cunoaștere.

Testează-ți gratuit nivelul de engleză și alege cursul potrivit pentru tine sau copilul tău!

Află mai multe despre programele Oratorica și înscrie-te pe oratorica.md .



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