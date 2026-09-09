Cheltuielile unei afaceri pot veni și cu avantaje. Moldindconbank în parteneriat cu Mastercard oferă deținătorilor Mastercard Business până la 30% cashback pentru plățile eligibile, în cadrul campaniei „Cashback garantat cu Business Card”, desfășurată în perioada 1 septembrie 2026 – 30 septembrie 2027.

Pentru deținătorii cardului Mastercard Business cu linie de credit

Antreprenorii care dețin un Business Card cu linie de credit pot beneficia de două tipuri de cashback:

10% cashback la stațiile PECO pentru fiecare tranzacție de cel puțin 1 000 de lei, efectuată atât în Republica Moldova, cât și în străinătate. Valoarea totală a cashback-ului pentru această categorie nu poate depăși 1 000 de lei într-o lună calendaristică;

30% cashback pentru publicitate pentru fiecare tranzacție de cel puțin 500 de lei, efectuată pe platforme de publicitate, inclusiv Facebook, Google și alte platforme similare. Și în acest caz, cashback-ul este limitat la 1 000 de lei într-o lună calendaristică.

Pentru toți deținătorii cardului Mastercard Business

Indiferent dacă au sau nu linie de credit, toți deținătorii Business Card pot beneficia de:

30% cashback pentru platformele AI pentru fiecare tranzacție de cel puțin 500 de lei;

valoarea totală a cashback-ului nu poate depăși 1 000 de lei pe lună calendaristică;

sunt eligibile plățile către platforme precum ChatGPT, Claude, GitHub Copilot și alte platforme similare.

Cum primești cashback-ul

Pentru a participa la campanie, este necesară înregistrarea pe pagina promoției de pe site-ul Moldindconbank.

Cashback-ul se achită lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru tranzacțiile eligibile efectuate în luna precedentă, în contul de card indicat la înregistrarea în promoție, la care este atașat Business Cardul.

Mastercard Business – mai mult decât un instrument de plată

Achită cu Mastercard Business și primești cashback garantat. Business Cardul îți oferă soluție practică și eficientă de a-ți gestiona cheltuielile de afaceri, iar noile beneficii îți permit să obții mai mult din plățile pe care le faci deja pentru compania ta.

Business Card are avantaje pe care le poți descoperi și valorifica pentru afacerea ta – fie că plătești combustibilul, îți promovezi compania sau utilizezi platforme AI.

Încă nu ai Mastercard Business?

Vino la Moldindconbank și solicită-l. Emiterea cardului este gratuită, iar Business Card poate fi deschis în una dintre cele trei valute disponibile: lei, dolari sau euro.

Descoperă noile beneficii ale Mastercard Business și utilizează-le în folosul afacerii tale.

Mai multe detalii sunt în Regulamentul oficial al promoției.

Moldindconbank – mereu alături!

*Acest articol este un produs comercial