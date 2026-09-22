În unul dintre cele mai dinamice cartiere ale Chișinăului — Rîșcani, într-un complex rezidențial care a devenit deja un nou simbol al orașului modern, este disponibil un penthouse unic. Nu este doar o locuință — este un spațiu al confortului, statutului și panoramelor care inspiră.

Un penthouse în care veți dori să rămâneți pentru totdeauna

Pe două niveluri — spațiu, lumină și aer. Iar terasa oferă o priveliște spectaculoasă asupra orașului, deosebit de frumoasă la apus. Dimineți cu o cafea aromată, seri cu prietenii sub stele — aceasta poate deveni noua dvs. rutină.

Complex locativ/ NIXON

Complex locativ/ NIXON

Arhitectură și confort premium

Acest complex rezidențial este un nou reper al imobiliarelor premium din Chișinău.

Îmbină o fațadă ventilată, soluții inginerești moderne, un nivel înalt de izolare fonică, teritoriu securizat și închis, precum și un lobby elegant, cu design rafinat.

Veți beneficia de:

Penthouse spațios pe două niveluri, cu geamuri panoramice

Terasă generoasă cu vedere deschisă

Finisaje de calitate și compartimentare bine gândită

Parcare subterană

Infrastructură convenabilă — școli, supermarketuri, cafenele și parcuri, toate în apropiere

Complex locativ/ NIXON

De ce Rîșcani?

Un cartier cu infrastructură dezvoltată, accesibilitate excelentă la transport și o viață urbană activă. Aici este confortabil să locuiți, să lucrați și să vă relaxați.

Sunați-ne acum: +373 61 11 11 15

Complex locativ/ NIXON

Complex locativ/ NIXON

*Acest articol este un produs comercial