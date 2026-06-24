Ferestre panoramice de la podea până la tavan, intimitate, înălțime și senzația de libertate care nu poate fi comparată cu un apartament obișnuit. Aici, fiecare dimineață începe cu o priveliște asupra întregului Chișinău, iar serile sunt pline de luminile marelui oraș.

Compartimentările bine gândite, arhitectura premium și cele mai spectaculoase panorame transformă penthouse-urile Nixon nu doar într-o proprietate imobiliară, ci într-un statut și un stil de viață.

Acesta este locul pentru cei care aleg mai mult:

mai multă lumină,

mai mult spațiu,

mai multe emoții,

mai mult oraș în propria fereastră.

Complex locativ/ NIXON

Complex locativ/ NIXON

Nixon — cea mai frumoasă priveliște asupra Chișinăului.

Arhitectura complexului este dezvoltată conform abordării europene asupra mediului urban:

— geometrie curată a fațadelor, fără decorațiuni inutile

— materiale durabile, rezistente în timp

— ferestre panoramice care lasă lumina să pătrundă și creează senzația de spațiu

— zone interioare private

— amenajări care creează un spațiu liniștit și elegant pentru viață

Însă aspectul exterior este doar o parte a poveștii. Adevărata calitate este în interior:

• sistem structural bine gândit

• cele mai noi soluții inginerești pentru liniște și confort termic

• lifturi și comunicații de calitate

• zone sigure de circulație și lobby-uri moderne

• parcare subterană care oferă ordine, confort și estetică curții interioare

• sisteme de securitate și control al spațiului

Complex locativ/ NIXON

Complex locativ/ NIXON

Fiecare centimetru este proiectat astfel încât locatarii să simtă confortul nu doar în primele luni, ci pe întreaga durată de viață a complexului.

Acesta nu este un proiect temporar — este o nouă realitate urbană.

Nixon — un loc unde nu se face economie la ceea ce contează cu adevărat. Unde calitatea se simte chiar de la intrare, unde detaliile contribuie la un nivel superior de trai, iar arhitectura oferă valoare și prestigiu locului.

Astăzi este momentul ideal să vă alăturați unui proiect care deja creează standardul viitorului. Atât timp cât cele mai bune compartimentări și cele mai spectaculoase priveliști sunt încă disponibile, aveți oportunitatea de a alege spațiul în care veți dori să trăiți mult timp, cu încredere și confort.

061-11-11-15

www.nixon.md

*Acest articol este un produs comercial