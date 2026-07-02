Petrecerea Perfecte.md din acest an a avut loc într-o locație deosebită – Raymond Park, un spațiu modern, creat pentru evenimente memorabile. Fie că este vorba despre o petrecere de familie sau un eveniment corporate, aici găsești cadrul ideal.

„Raymond Park este cea mai nouă locație de evenimente din Chișinău și cea mai nouă bijuterie din rețeaua noastră de restaurante. Anume aici puteți organiza nu doar evenimente de familie cum ar fi nunți și cumetrii, dar și evenimente business, cum ar fi conferințe, trainiguri, team buildinguri, petreceri corporative. Tot asta se datorează stilului pe care l-am ales în această locație”, a spus Mirela Alexa, cofondator Raymond Park, fondatoarea Miller's Cake.

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

Raymond Park dispune de două săli elegante, amenajate pentru a oferi confort și flexibilitate, indiferent de tipul evenimentului.

„În cadrul locației noastre găsiți două săli minunate cu capacitatea de la 30 până la 600 de invitați, totul depinde de formatul evenimentului. Este posibil să organizați orice eveniment doriți, fie că este business sau cel de familie. Toate sălile sunt dotate cu sisteme profesioniste de sonorizare, iluminare artistică și ambientală”, a notat Mirela Alexa.

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

Atmosfera a fost completată de un desert spectaculos. Miller’s Cake a îndulcit evenimentul cu un tort realizat special pentru această ocazie, inspirat de tema petrecerii și decorat cu elegantele buline care au definit conceptul serii.

„Am ales de fapt un stil clasic care reprezintă și stilul evenimentului de astăzi și anume stilul lambet. De asemenea, am optat pentru detalii cum ar fi Polka Dots ceea ce din nou este reprezentantiv evenimnetului de astăzi și am ales un gust care este favoritul meu, banana caramel care este un gust cu notă de copilărie, de casă”.

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

*Acest articol este un produs comercial