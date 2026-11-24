Tot mai multe opțiuni de călătorie cu avionul din Chișinău! Polaris aduce un nou Airbus A320

Polaris continuă să crească! Un nou Airbus A320, cu 180 de locuri, intră în flota companiei

Polaris prinde viteză! Compania aduce al doilea avion și își extinde rețeaua de zboruri din Chișinău

Compania aeriană Polaris își extinde flota cu o nouă aeronavă Airbus A320, cu o capacitate de 180 de locuri. Este al doilea avion introdus în operare de companie, la doar câteva săptămâni de la lansarea primelor zboruri comerciale din Chișinău.

Noua aeronavă va permite companiei să opereze mai multe curse și să asigure o mai mare flexibilitate în organizarea zborurilor. Totodată, aceasta va contribui la consolidarea capacității operaționale și la desfășurarea curselor conform programului anunțat.

Aeronavă/ Polaris



Polaris și-a început activitatea pe piața transportului aerian de pasageri din Republica Moldova pe 5 noiembrie, odată cu inaugurarea primei curse comerciale Chișinău–Istanbul. Compania a intrat pe piață cu o ofertă de bilete la prețuri accesibile, începând de la 39 de euro pentru zborurile spre Istanbul.

În a doua jumătate a lunii noiembrie, rețeaua Polaris s-a extins cu alte șase destinații europene: Bologna, Verona, Praga, Milano, Roma și Dublin. Prețurile biletelor pornesc de la 35 de euro pentru Bologna și Milano, 39 de euro pentru Verona, Praga și Roma și 69 de euro pentru Dublin.

Aeronavă/ Polaris

În luna decembrie, compania intenționează să introducă alte patru destinații: Düsseldorf, Frankfurt, Paris și Berlin. Astfel, până la sfârșitul anului, rețeaua Polaris va cuprinde 11 rute directe din Chișinău.

Compania anunță că analizează posibilitatea extinderii în continuare a flotei și a introducerii unor noi destinații, în funcție de cererea pasagerilor.



Aeronavă/ Polaris

Aeronavă/ Polaris

Biletele pentru cursele Polaris pot fi rezervate pe site-ul oficial al companiei, www.airpolaris.com .

*Acest articol este un produs comercial