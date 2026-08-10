Pregătirile pentru noul an școlar continuă la Centrul Comercial Unic, unde este organizat cel mai mare târg școlar din Chișinău. Pe o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați, elevii și părinții găsesc într-un singur loc tot ce au nevoie pentru începutul școlii – de la uniforme și încălțăminte, până la ghiozdane și rechizite.

„Cel mai mare târg școlar din Moldova continuă. Suntem bucuroși să avem foarte mulți vizitatori care doresc să se înoiască pentru școală, avem peste 40 de magazine cu foarte multe modele, cu branduri din Moldova atât și internaționale. Așa că vă așteptăm la Centrul Comercial Unic în fiecare zi de la 9 până la 21 etajul 5. Așa cum ne apropiem cu pași rapizi de școală, în cele mai multe magazne sunt foarte multe reduceri, sunt opțiuni foarte bune, aa că vă invităm pe toți să ne vizitați”, a explicat Veronica Grăjdean, director Marketing Unic.

La etajul 5 sunt disponibile articole dedicate elevilor din clasele primare și gimnaziale, iar la celelalte etaje oferta este completată cu produse pentru liceeni, studenți și profesori, precum și cu îmbrăcăminte pentru femei și bărbați.

„Și dacă elevii de vârstă mai mică găsesc totul la etajul 5, atunci elevii claselor mai mari, studenții, ba chiar și profesorii găsesc de toate a etajele 2 și 3 pentru doamne și 4 pentru bărbați”, a notat directorul Marketing Unic.

UNIC/ Facebook

Pe lângă îmbrăcăminte și încălțăminte, vizitatorii pot cumpăra și toate rechizitele necesare pentru noul an școlar, disponibile într-o ofertă diversificată și la prețuri accesibile.

„Ghiozdanul unui elev nu poate fi pregătit fără rechizite, iar rechizite găsiți la Unic în tocmai trei magazine: le găsiți la Papirus, Librarius și PromStore, spre exemplu la Prom Store un caiet este la preț de un leu 40, ceea ce este o ofertă foarte bună”, a spus Veronica Grăjdean.

Adresa: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 8

*Acest articol este un produs comercial