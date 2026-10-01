Mijeala ochilor, frecarea frecventă a ochilor, apropierea excesivă de televizor sau de caiet și dificultatea de a vedea la tablă pot fi printre primele semne ale unei probleme de vedere la copii. În cadrul emisiunii iSănătate, medicul optometrist Eugenia Șpac a explicat cum pot observa părinții aceste semnale, cât de important este factorul genetic și de la ce vârstă sunt recomandate controalele pentru depistarea din timp a problemelor de vedere.

Ce semne pot indica o problemă de vedere

Printre primele semnale se numără vederea neclară sau încețoșată, atât la distanță, cât și la aproape, dar și durerile de cap. La copii, anumite comportamente pot fi mai ușor observate de părinți.

„Adesea copiii chiar mijesc sau freacă ochii mai des, încordează pentru a putea vedea în depărtare sau în aproape”, a explicat Eugenia Șpac.

Și distanța de la care copilul privește televizorul sau ține cartea și caietul poate fi un indiciu. Dacă se apropie foarte mult de obiectele pe care le privește, poate exista o problemă de vedere la aproape. În schimb, dacă nu reușește să vadă ce este scris la tablă, nu distinge bine informațiile de la distanță sau se apropie prea mult de televizor, poate fi vorba despre miopie.

Cât contează ereditatea

Problemele de vedere pot avea și o componentă genetică. Potrivit medicului optometrist, riscul este mai mare atunci când unul sau ambii părinți au probleme de vedere și poartă ochelari.

„Cu siguranță este un risc mai mare atunci când avem un părinte purtător de ochelari sau ambii părinți. Este 50% și mai mult deja dacă sunt doi părinți, până la 60-70% că ar dezvolta o miopie și chiar o miopie de grad mare”, a menționat medicul.

Primele dificultăți pot fi observate în perioada în care ochiul copilului este încă în dezvoltare. Eugenia Șpac spune că intervalul dintre 3 și 7 ani este unul important pentru monitorizarea vederii.

Când trebuie dus copilul la control

Chiar dacă părinții nu observă probleme, controalele profilactice sunt importante pentru depistarea din timp a eventualelor modificări. Pentru părinții care caută servicii de optică și evaluare a vederii, Felicia Optic Center oferă servicii dedicate sănătății ochilor și alegerii corecte a ochelarilor.

„E recomandată la vârsta de 3 ani să fie prima vizită. Ar fi prima vizită a copilului, este de obicei screening-ul nou-născutului, după care la 6 luni se face o următoare vizită la medic”, a explicat Eugenia Șpac.

La vârsta de 3 ani poate fi verificată acuitatea vizuală și poate fi depistat strabismul. Ulterior, în jurul vârstei de 6-7 ani, examinarea are rolul de a evalua atât acuitatea vizuală, cât și eventualele patologii oculare.

În cazul copiilor la care au fost depistate probleme de vedere, controalele trebuie făcute regulat, de la an la an.

Cât de des trebuie verificată vederea la adulți

Și adulții au nevoie de controale periodice, chiar dacă nu observă modificări evidente. Potrivit medicului, pentru adulți, vizitele pot fi făcute la un interval de aproximativ doi ani. Un control de rutină poate fi efectuat și la Felicia Optic Center, în funcție de serviciile disponibile și de necesitățile fiecărei persoane.

După vârsta de 40 de ani, controalele devin cu atât mai importante, deoarece pot apărea modificări asociate vârstei, precum presbiopia, dar și afecțiuni oculare care necesită depistare precoce, printre care glaucomul și cataracta.

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