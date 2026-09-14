Pe 10 septembrie, RADACINI Wines a lansat primele vinuri cu Denumire de Origine Protejată (DOP) din Republica Moldova, odată cu prezentarea noii colecții APARTÉ, creată exclusiv pentru HoReCa.

RADACINI lansează primele vinuri cu Denumire de Origine Protejata din Republica Moldova/ RADACINI

Prin Sauvignon Blanc și Chardonnay APARTÉ, DOP Dealul Craveț, RADACINI devine prima vinărie din Moldova care aduce pe piață vinuri cu DOP, marcând un pas important în dezvoltarea vinului moldovenesc și în valorificarea originii și a terroir-urilor locale.

RADACINI lansează primele vinuri cu Denumire de Origine Protejata din Republica Moldova/ RADACINI

RADACINI lansează primele vinuri cu Denumire de Origine Protejata din Republica Moldova/ RADACINI

Evenimentul de lansare a avut loc chiar în podgoria Dealul Craveț, la Budăi, Telenești — o microzonă viticolă de doar 49,49 hectare. Cele două vinuri oferă expresii diferite ale aceluiași terroir: Sauvignon Blanc se remarcă prin prospețime și expresivitate aromatică, iar Chardonnay prin echilibru și eleganță.

RADACINI lansează primele vinuri cu Denumire de Origine Protejata din Republica Moldova/ RADACINI

„Pentru RADACINI, lansarea primelor vinuri cu DOP din Moldova este mai mult decât o noutate în portofoliu. Este un pas important în direcția în care vedem dezvoltarea vinului moldovenesc — cu o legătură tot mai clară între vin și locul său de origine. Prin DOP Dealul Craveț vrem să punem în valoare un terroir distinct și să îl facem cunoscut atât profesioniștilor, cât și consumatorilor”, a menționat Vasile Luca, director general RADACINI Wines.

Colecția este completată de Ancellotta și Bastardo Magaraciski, două soiuri mai puțin întâlnite, alese pentru caracterul lor distinct. Ambele vinuri au fost distinse cu Medalia de Aur la Berliner Wine Trophy 2026.

Creată exclusiv pentru HoReCa, APARTÉ reunește patru vinuri cu identități distincte, oferind restaurantelor vinuri care se diferențiază prin caracter, poveste și potențial gastronomic.

https://radacini.md/vinuri/aparte

Vin/ RADACINI

Despre Radacini Wines

Fondată în 2011, RADACINI Wines este unul dintre principalii producători de vinuri din Republica Moldova, cu un portofoliu amplu de vinuri liniștite și spumante și o prezență consolidată atât pe piața locală, cât și internațională.

Compania gestionează peste 800 de hectare de podgorii în cele trei regiuni vitivinicole majore ale Republicii Moldova — Codru, Ștefan Vodă și Valul lui Traian — și dispune de o capacitate de producție de peste 7,5 milioane de sticle anual, fiind unul dintre jucătorii importanți ai industriei vitivinicole moldovenești.

Vinurile RADACINI sunt exportate pe peste 35 de piețe internaționale și au obținut peste 200 de distincții la competiții internaționale de prestigiu, confirmând constant calitatea și competitivitatea vinurilor moldovenești la nivel mondial.

Printre cele mai importante recunoașteri ale portofoliului se numără titlul „Best Cabernet in the World”, obținut de MÉTIER Brut Natur 100% Cabernet Sauvignon la Concours International des Cabernets, titlul „Best of Show Sparkling Moldova” acordat spumantului MÉTIER Brut la Mundus Vini, precum și includerea RADACINI Viorica Brut în Top 10 Best Sparkling Wines in the World la Effervescents du Monde 2025.

Vinurile RADACINI sunt prezente pe mai multe țarile de export și au obținut peste 200 de distincții la competiții internaționale de profil. Printre cele mai importante recunoașteri se numără titlul "Best Cabernet in the World", obținut de Métier Brut Natur 100% la "Concours International des Cabernets" 2024, titlul "Best of Show Sparkling Moldova" acordat spumantului Métier Brut la "Mundus Vini" 2025, precum și includerea Radacini Viorica Brut în "Top 10 Best Sparkling Wines in the World" la "Effervescents du Monde" 2025.



*Acest articol este un produs comercial