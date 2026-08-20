Anul școlar bate la ușă, iar pentru părinți asta înseamnă, de multe ori, o întreagă listă de lucruri de pregătit: haine, rechizite, gadgeturi, accesorii sau chiar mobilier pentru colțul de studiu al copilului. Back to school cu iute aduce până pe 20 septembrie, oferte speciale pentru toată familia, plus un bonus surpriză la orice credit aprobat în această perioadă.

Beneficiază acum de reduceri de până la 60% la produse esențiale pentru noul an școlar: tehnică de calcul, gadgeturi, mobilier pentru casă, piese pentru optimizarea spațiului de locuit și seturi complete pentru amenajarea zonei de învățare. Ofertele sunt disponibile în 4 până la 12 rate, în funcție de opțiunile puse la dispoziție de fiecare partener.

BONUS garantat: voucher de 500 lei

Pe lângă reduceri și plata în rate, orice credit aprobat în perioada campaniei vine cu un voucher de 500 lei la Supermart, în conformitate cu condițiile de eligibilitate. O surpriză pentru copilul tău sau altceva ce își dorește. Tu alegi cum îl folosești!

Un spațiu de studiu bine pregătit îi oferă copilului locul potrivit pentru teme și descoperiri noi. Iar pentru părinți, e încă un lucru important de bifat înainte de începerea școlii.

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Despre iute Moldova

iute Moldova face parte din iute Group, companie fintech estoniană prezentă în cinci țări: Moldova, Ucraina, Albania, Macedonia și Bulgaria. iute Moldova este prima instituție de creditare nebancară din țară și, în același timp, cea mai rapidă, cu o rețea de bancomate cardless și asigurare a creditelor în caz de accident. Strategia iute Moldova pune digitalizarea în centrul tuturor serviciilor, iar aplicația mobilă Myiute rămâne cea mai rapidă metodă de creditare, cu condiții personalizate.

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