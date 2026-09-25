Nhood va oferi servicii de consultanță și va elabora conceptul centrului comercial, inclusiv partea de design și arhitectură. Compania va contribui la stabilirea tipurilor de magazine, restaurante și servicii care vor fi prezente în centru, va participa la atragerea brandurilor și închirierea spațiilor comerciale, iar ulterior va oferi servicii de administrare a centrului.

„Așa cum am spus de la început, construim Satul German după modelul suburbiilor moderne din Occident, iar tot ceea ce facem aici trebuie să se alinieze acestui standard. Centrul comercial nu este o excepție. De aceea am ales să lucrăm cu Nhood, o companie care are experiența și expertiza necesare pentru a gândi un asemenea proiect de la concept și design până la mixul de magazine și servicii”, a declarat Ceslav Ciuhrii, fondatorul Satului German.

Dezvoltatorul a subliniat că centrul comercial nu va fi doar pentru locuitorii Satului German. „Va fi un loc și pentru cei care lucrează aici, pentru oamenii care vin la centrul de business, la NTC sau ibis Styles, pentru cei în trecere pe bulevardul Dacia, dar și pentru oaspeții cartierului. Aici vor putea face cumpărături, lua masa, petrece timpul liber sau stabili întâlniri. Centrul comercial este o piesă importantă din ceea ce construim la Satul German: un cartier viu, cu locuințe, servicii, educație, sănătate, sport și spații de relaxare, toate aproape și bine conectate între ele”, a mai precizat Ceslav Ciuhrii.

Satul German/ Satul German

Nhood va fi implicat încă din etapa de concept, astfel încât viitorul centru comercial să fie gândit, în primul rând, în funcție de nevoile comunității care se formează în Satul German.

„Implicarea noastră în cadrul proiectului a început odată cu definirea conceptului și continuă cu etapa de dezvoltare a componentei comerciale. Aici intervine experiența echipei noastre, care este una multidisciplinară: să înțelegem ce va avea nevoie comunitatea care se va forma în jurul proiectului și să traducem aceste nevoi într-un mix de retail atractiv pentru branduri și sustenabil pentru operator. O astfel de abordare integrată ne permite să luăm încă de acum deciziile care vor contribui la performanța și sustenabilitatea proiectului pe termen lung”, spune Bogdan Aldea, Head of Business Development, Nhood.

Nhood va avea în vedere atât modul în care va funcționa centrul comercial după deschidere, cât și evoluția acestuia odată cu dezvoltarea cartierului. Conceptul va ține cont de nevoile viitorilor vizitatori, de cerințele operatorilor comerciali și de schimbările în comportamentul consumatorilor.

„Într-un cartier construit de la zero, zona comercială trebuie gândită pentru felul în care comunitatea va evolua în timp. Acest lucru înseamnă să ținem cont de modul în care vor fi folosite spațiile, de nevoile operatorilor și de schimbările din comportamentul consumatorilor, astfel încât oferta să poată rămâne relevantă pe măsură ce cartierul se dezvoltă. Bazându-se pe experiența acumulată, echipa noastră abordează aceste decizii cu o perspectivă de ansamblu, ținând cont atât de nevoile comunității, cât și de cerințele comerciale și operaționale, astfel încât zona să poată funcționa eficient și să își păstreze relevanța odată cu evoluția comunității”, spune Mihaela Petruescu, Country Director for Property Services Romania & Polonia, Nhood.

Satul German/ Satul German

Nhood este un operator internațional de servicii imobiliare, implicat în dezvoltarea și administrarea proiectelor imobiliare. Compania gestionează active în valoare de 17,3 miliarde de euro, în aproape 1.000 de locații din Europa și Africa, pentru peste 300 de clienți. Compania este implicată în proiecte care reunesc spații comerciale, locuințe, birouri, zone de agrement și hoteluri.

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