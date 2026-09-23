Tradiția grătarului de weekend, asociată de obicei cu lunile calde de vară, suferă o transformare majoră în Republica Moldova. Dacă în trecut pregătirea bucatelor în aer liber se oprea odată cu primele ploi de toamnă, tot mai mulți moldoveni aleg să prelungească acest sezon până târziu în toamnă și chiar în timpul iernii. Motivul principal? Trecerea de la cărbunii tradiționali la tehnologia pe gaz.

Potrivit experților din domeniu, grătarele pe gaz elimină o parte dintre principalele impedimente create de vremea rece: timpul necesar pentru aprindere și formarea jarului, precum și dependența mai mare de condițiile meteo. În cazul unui model pe gaz, aprinderea se face rapid, iar temperatura poate fi reglată direct din arzătoare, timpul de încălzire variind în funcție de model și de condițiile exterioare.

Fără pregătiri lungi: confort maxim în doar câteva minute

Spre deosebire de un grătar clasic, care necesită de regulă 30–40 de minute pentru pregătirea jarului și poate dura chiar mai mult în anumite condiții, un sistem pe gaz ajunge la temperatura de lucru în câteva minute, printr-o simplă apăsare de buton.

„Observăm o schimbare clară în comportamentul consumatorilor. Oamenii nu mai doresc să piardă timp prețios cu aprinderea cărbunilor, mai ales când afară este răcoare. Un grătar pe gaz oferă control mai precis al temperaturii și permite pregătirea cinei în curte mult mai ușor, aproape ca într-o bucătărie, indiferent dacă este septembrie sau noiembrie”, explică reprezentanții rețelei specializate CasaGrill.

Cărbune vs. gaz: diferența se vede mai ales când se răcește vremea

Pentru cei obișnuiți cu grătarul pe cărbune, diferența nu ține doar de viteza de pornire. La cărbune este necesară aprinderea și formarea jarului, în timp ce un grătar pe gaz permite reglarea directă a arzătoarelor și, în funcție de model, crearea mai multor zone de gătire.

Și curățarea este, în general, mai simplă: după utilizare nu rămâne cenușa care trebuie strânsă din curte. În același timp, capacul și controlul temperaturii permit și prepararea indirectă a alimentelor, nu doar frigerea directă.

De la friptură la o bucătărie completă în aer liber

Grătarele moderne pe gaz nu mai sunt destinate exclusiv fripturilor sau frigăruilor. În funcție de echipare, pe acestea pot fi pregătite pește, legume, burgeri, pizza, păsări întregi sau preparate gătite în vase din fontă.

Modelele mai avansate pot include arzătoare laterale, rotiserie, arzătoare posterioare și zone cu infraroșu pentru temperaturi ridicate. Astfel, un grătar poate deveni mai degrabă o extensie a bucătăriei decât un echipament folosit doar în weekend.

Calitate internațională și opțiuni pentru diferite bugete

Piața locală oferă astăzi opțiuni pentru diferite cerințe și bugete. De la brandul canadian Napoleon, apreciat inclusiv pentru zonele de gătire cu infraroșu Sizzle Zone, până la producătorul german Enders sau mărcile americane Char-Broil și Pit Boss, echipamentele moderne sunt disponibile într-o gamă largă de configurații.

Alegerea unui grătar nu ar trebui făcută însă doar după numărul de arzătoare. Contează suprafața de gătire, materialele, distribuția căldurii, funcțiile suplimentare, garanția, disponibilitatea pieselor de schimb și service-ul.

Oferte de toamnă pentru un trend în creștere

Pe lângă factorul de confort, toamna poate aduce și oportunități financiare pentru cei care doresc să își utilizeze curtea pe tot parcursul anului. Odată cu încheierea sezonului estival, comercianții lansează frecvent reduceri la echipamentele de exterior.

În această perioadă, la CasaGrill.md sunt disponibile reduceri speciale de toamnă la o gamă largă de grătare pe gaz, oferind posibilitatea de a investi într-un echipament de calitate la un preț avantajos.

Pentru cei care locuiesc la casă și folosesc terasa sau curtea și în afara verii, grătarul pe gaz poate deveni astfel mai puțin un accesoriu sezonier și mai mult o extensie a bucătăriei de acasă.

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