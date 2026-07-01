Solomon Construct, unul dintre cei mai consecvenți dezvoltatori imobiliari din Republica Moldova, dă startul celui mai amplu proiect rezidențial din istoria sa: Solomon în Satul German. Ansamblul cuprinde 12 blocuri, 1120 de apartamente și 1173 de locuri de parcare subterane, în sectorul Botanica din Chișinău. Lucrările au demarat, iar vânzările sunt oficial deschise.

Noul ansamblu consolidează poziția companiei pe segmentul mediu-premium al pieței imobiliare din capitală. Construcția se desfășoară în două etape, dar toate cele 12 blocuri și toate cele 1120 de apartamente vor fi date în exploatare simultan, în trimestrul al treilea al anului 2029. Astfel, comunitatea se formează dintr-odată, fără faze parțiale.

Apartamentele oferite — cu una, două și trei camere — pornesc de la circa 39 m² și ajung la peste 78 m². Toate se predau la finisaj alb, iar achiziția se poate face în orice etapă de construcție.

O decizie bazată pe reputație

Solomon Construct a fost selectată ca dezvoltator pe baza istoricului demonstrat al companiei: calitatea consecventă a execuției și viteza de construcție. Din 2016, compania a finalizat nouă complexe rezidențiale în Chișinău iar ca proiecte în derulare sunt complexele Durlești Residence, Grenoble Residence și Favorit Residence 2. Noul proiect Solomon în Satul German se construiește pe această fundație de experiență.

Ce face diferența

Toate cele 12 blocuri sunt construite cu sistem de fațade ventilate cu finisaj din ceramogranit — o tehnologie care îmbunătățește izolația termică, reduce consumul de energie și păstrează aspectul fațadei zeci de ani. Apartamentele au tavane de 2,8 metri, peste media uzuală a construcțiilor noi din Chișinău.

Înălțimea blocurilor este limitată la Parter plus 7 etaje, păstrând densitatea umană a ansamblului. Iar cele 1.173 de locuri de parcare sunt subterane astfel încât curțile interioare rămân destinate copiilor, plimbărilor și liniștii.

Solomon în Satul German/ Solomon Construct

Solomon în Satul German/ Solomon Construct

Acces la infrastructura existentă

Solomon în Satul German se află în sectorul Botanica, la câteva minute de aeroportul internațional. Rezidenții vor avea acces la infrastructura în process de construcție și deja funcțională din zonă: școală, grădiniță, spital, centru comercial, hotel, terenuri de tenis, centru sportiv și fitness, parcuri și alei pietonale — toate disponibile în aceleași condiții ca pentru orice altă familie din arie.

Vânzări oficial deschise

Vânzările apartamentelor în proiectul Solomon în Satul German sunt deschise începând cu luna iulie 2026. Clienții interesați pot achiziționa apartamente la orice etapă de construcție, prin una dintre cele trei modalități de plată puse la dispoziție de Solomon Construct:

— achitare integrală, pentru cei care preferă o tranzacție închisă;

— rate direct la dezvoltator, cu avans de 30%, 50% sau 70% și restul în tranșe convenite cu Solomon Construct, fără intermediari și fără dobânzi bancare;

— credit ipotecar prin băncile partenere, cu procesul coordonat de la primul apel de către echipa Solomon.

Pentru detalii complete despre tipologii, planimetrii, suprafețe disponibile, prețuri și condiții, persoanele interesate sunt invitate să contacteze direct

Departamentul de vânzări Solomon Construct:

Solomon în Satul German/ Solomon Construct

Solomon în Satul German/ Solomon Construct

0 (67) 555 000 | 0 (67) 333 444

www.solomon.md

Un proiect care continua o tradiție

O parte din săpături sunt finalizate, iar pernele de beton sunt în lucru. Următoarele luni vor aduce primele structuri vizibile ale celei mai mari investiții Solomon Construct.

Solomon în Satul German nu este doar o expansiune a portofoliului. Este o confirmare a faptului că standardele care au definit Solomon Construct timp de un deceniu pot fi aplicate la o scară mai mare, într-un termen ferm — trimestrul al treilea al anului 2029 — fără a sacrifica nimic din rigoarea care a făcut compania ceea ce este astăzi.

*Acest articol este un produs comercial