Spațiile comerciale din Nixon reprezintă o oportunitate rară de a deschide afacerea într-unul dintre cele mai promițătoare proiecte din Chișinău. Complexul este situat într-o zonă în plină dezvoltare, unde ia naștere un nou mediu urban: blocuri moderne, infrastructură în creștere, conexiuni de transport convenabile și un flux constant de locuitori. Aici se formează un nou punct de atracție pentru comerț, servicii și branduri care vor să fie mai aproape de clientul lor.

De ce Nixon este alegerea corectă pentru afaceri și investiții:

1. Primă linie și vizibilitate maximă

Vitrinele panoramice creează o „scenă” deschisă pentru brandul dvs. Orice format — cafenea, salon, magazin sau birou de servicii — beneficiază de recunoaștere vizuală și atenție constantă.

2. O locație care se dezvoltă în fiecare zi

Zona în care este situat Nixon formează un nou concept de viață urbană. Apar proiecte rezidențiale moderne, activitatea comercială crește, iar cererea pentru servicii de calitate devine tot mai puternică.

Spațiu comercial / NIXON

Complex locativ/ NIXON

3. Trafic stabil de locuitori

Complexul reunește sute de apartamente noi — o bază permanentă de clienți pe care o primiți din prima zi. În plus, proximitatea față de străzile circulate asigură flux suplimentar de vizitatori.

4. Arhitectură și inginerie de nivel premium

Comunicări moderne, soluții inginerești bine gândite, planificare flexibilă și standarde înalte de construcție creează condiții ideale pentru orice tip de afacere. Înălțimea tavanului și versatilitatea spațiului permit adaptarea ușoară la conceptul dvs.

5. O investiție cu lichiditate pe termen lung

Imobilele comerciale din zonele aflate în creștere au cea mai bună dinamică a randamentului. Nixon este un proiect care câștigă valoare în fiecare an, iar un spațiu comercial bine ales aici poate deveni un activ stabil, cu profitabilitate previzibilă.

Spațiu comercial / NIXON

Spațiu comercial / NIXON

Nixon — locul unde afacerea crește mai repede, iar brandul capătă o adresă puternică

Este mai mult decât un simplu spațiu comercial.

Spațiu comercial / NIXON

Este punctul de plecare al unei noi istorii pentru afacerea dvs. — într-o locație care lucrează pentru dvs. în fiecare zi.

Sunați-ne acum pentru a afla toate detaliile: 061-11-11-15

www.nixon.md

*Acest articol este un produs comercial