Spitalul Repromed își extinde colaborările cu specialiști din străinătate pentru a aduce mai aproape de pacientele din Republica Moldova metode moderne de diagnostic și tratament. Femeile care suferă de endometrioză au avut posibilitatea să fie consultate la Chișinău de un specialist din România. Profesorul Elvira Brătilă a venit la Spitalul Repromed, unde a oferit consultații atât pacientelor cât și echipei medicale.

Elvira BRĂTILĂ, PROFESOR LA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCUREȘTI: „Am venit cu plăcere la Chișinău să revăd colegii și am găsit oportun să ofer din experiența mea consultații pacientelor cu endometrioză din Chișinău, la clinica Repromed.”

Un rol important în diagnosticarea endometriozei îl are identificarea corectă a simptomelor și evaluarea pacientelor de către specialiști. Medicii atrag atenția că durerile menstruale intense nu trebuie considerate normale și recomandă un consult ginecologic atunci când acestea afectează activitățile de zi cu zi.

Elvira BRĂTILĂ, PROFESOR LA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCUREȘTI: „Endometrioza înseamnă mucoasă uterină implantată în afara uterului. Deci în afara cavității uterine, atunci vorbim de endometrioză. Dacă se implantează în peretele uterului, vorbim de adenomioză. Cele două afecțiuni coexistă de obicei. Afectează femeia tânără în perioada de fertilitate, de aceea trebuie foarte bine calculat și diagnosticate aceste afecțiuni.”

La Spitalul Repromed, colaborarea cu specialista din România a vizat și modul în care sunt abordate cazurile complexe. Astfel, medicii spun că schimbul de experiență cu experții de peste Prut este este esențială pentru progresul medicinei.

Sergiu PUIU, MEDIC ECOGRAFIST, REPROMED: „Echipa de experți din România, în frunte cu doamna profesor Elvira Brătilă, oferă posibilitatea de a însuși metode moderne de diagnostic și tratament al endometriozei pilvinii profunde o patologie cu impact major asupra vieții femeilor și a care abordare specializată în Republica Moldova este încă insuficient dezvoltată. De asemenea, vreau să menționez Spitalul Repromed, instituția medicală, gazda acestui eveniment care oferă toate posibilitățile și condițiile, dar în mod special echipa de specialiști, și aici mă refer nu doar la ginecologi, ci și chirurgi, urologi pregătiți să asigure instruirea practică și schimbul de experiență.”

Profesoara Elvira Brătilă spune că la Repromed a găsit o echipă cu care poate colabora în tratarea pacientelor cu endometrioză, inclusiv în cazurile care necesită intervenții chirurgicale.

Elvira BRĂTILĂ, PROFESOR LA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCUREȘTI: „Este un spital care corespunde celor mai înalte standarde de servicii medicale și colaborarea cu specialiștii din Spitalul Repromed sunt sigură că va aduce un plus în îngrijirea și diagnosticul pacientelor cu endometrioză, pentru că aici găsim echipe foarte bine antrenate.”

Prin colaborările cu specialiști din România Spitalul Repromed își propune să extindă serviciile medicale dedicate femeilor și să ofere pacientelor acces la consultații și tratamente specializate.

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