Cumpărăturile online ar trebui să fie simple. În realitate, consumatorii din Republica Moldova navighează între zeci de magazine pentru a găsi produsele de care au nevoie, iar multe afaceri locale investesc timp și resurse considerabile pentru a fi prezente online.

Pornind de la această realitate, StarNet lansează Nativ Marketplace, un nou proiect care își propune să facă experiența cumpărăturilor online mai simplă pentru clienți și să ofere producătorilor și afacerilor locale un canal modern de vânzări online prin care să ajungă mai ușor la consumatorii din întreaga țară.

Nativ Marketplace reunește într-un singur loc 100.000 de produse din categorii diverse, de la produse made in moldova, jucării, cosmetice, electrocasnice și tehnică,până la articole pentru casă, mobilier, articole sportive, detergenți. Pe nativ.md găsești tot ce iubești - produse create de antreprenori locali și branduri internaționale

disponibile în Republica Moldova. O singură platformă, de unde cumpărătorii din toată Moldova găsesc tot ce au nevoie.

Dincolo de beneficiile pentru consumatori, Nativ Marketplace reprezintă și o oportunitate pentru afacerile locale din Republica Moldova. Platforma oferă dezvoltare și integrare tehnologică, promovare, logistică și suport pentru clienți, astfel încât antreprenorii să se poată concentra pe dezvoltarea produselor și a afacerii.

Listarea este gratuită, iar procesul de integrare presupune doar câțiva pași. Lansarea Nativ Marketplace marchează un nou pas în direcția dezvoltării ecosistemului digital construit de StarNet. După mai bine de două decenii în care a contribuit la conectarea oamenilor și afacerilor prin servicii de telecomunicații și soluții digitale, compania își extinde misiunea și în zona comerțului online, conectând mai ușor cumpărătorii cu afacerile locale. Nativ Marketplace este un proiect dezvoltat de StarNet, cel mai mare furnizor independent de servicii de telecomunicații din Republica Moldova, și reflectă angajamentul companiei de a investi în soluții digitale care contribuie la dezvoltarea economiei locale și la simplificarea vieții de zi cu zi.

*Acest articol este un produs comercial