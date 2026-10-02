Ziua Profesorului este ocazia perfectă pentru a ne exprima recunoștința față de dascălii care ne inspiră, ne ghidează și ne oferă necondiționat din cunoștințele lor. Anul acesta, spune „Mulțumesc” într-un mod cu adevărat deosebit, alegând un cadou rafinat, sănătos și plin de culoare de la Delli Fruits.

Uită de florile clasice sau ciocolata obișnuită. Echipa Delli Fruits a pregătit o colecție specială de lădițe și coșuri cadou gourmet, concepute cu grijă și atenție la fiecare detaliu. Fiecare aranjament combină fructe exotice proaspete, brânzeturi fine, băuturi alese, ceaiuri, miere și mici surprize dulci.

Opțiuni pentru orice buget și preferință

Delli Fruits pune la dispoziție modele variate, ideale atât pentru mici atenții individuale, cât și pentru cadouri spectaculoase din partea întregii clase:

- Cutii apetisante și colorate (250 lei – 500 lei): Combinații proaspete de fructe proaspete (pitahaya, mango, physalis, fructul pasiunii, citrice), asortate cu biscuiți, nuci dulci sau felicitări tematice.

Delli fruits/ Facebook

Delli fruits/ Facebook

- Lădițe elegante și gourmet (490 lei – 620 lei): Seturi sofisticate ce includ fructe proaspete, flori delicate, bomboane premium, ciocolată, brânzeturi nobile și accesorii de birou elegante.

Delli fruits/ Facebook

Delli fruits/ Facebook

Delli fruits/ Facebook

Delli fruits/ Facebook

Delli fruits/ Facebook

- Coșuri și seturi exclusiviste (650 lei – 750 lei): Aranjamente bogate în lădițe din lemn sau coșuri din împletitură, dotate cu sticle de vin spumant sau select, sortimente de nuci, fructe exotice și ciocolată.

Delli fruits/ Facebook

Delli fruits/ Facebook

Delli fruits/ Facebook

Toate cadourile pot fi personalizate la cerere, pentru a transmite cel mai frumos mesaj de apreciere.

OFERTĂ SPECIALĂ – Doar până pe 4 Octombrie

Sărbătorește mai generos! La 5 cadouri alese, pe al 6-lea îl primești CADOU din partea Delli Fruits (ofertă valabilă la modelele selectate).

Plasează comanda din timp și surprinde-ți profesorii dragi!

Telefon / WhatsApp: 068 434 356

Instagram: @dellifruits

Poza simbol / Instagram

*Acest articol este un produs comercial