Synevo Moldova marchează 15 ani de activitate în Republica Moldova. Ani în care tehnologia, profesionalismul și oamenii au construit împreună o poveste de încredere. Astăzi, Synevo privește spre viitor cu aceeași misiune:diagnostic bazat pe știință și grijă pentru fiecare pacient.

„Synevo sărbătorește astăzi nu doar 15 ani de activitate dar și 15 ani de știință medicală, investigații exacte și de colaborări frumoase”, a afirmat Elena Mocanu, medic anatomopatolog.

„Astăzi aniversăm 15 ani care sunt foarte importanți pentru laboratorul nostru medical, de aceea și dorim să aniversăm această dată împreună cu publicul medical de aceea am și făcut această conferință cu medici din toate domeniile”, a notat Valentina Gherman, brand manager Synevo.

„Synevo cunoaștem într-adevăr 15 ani o vârstă adolescentină. Synevo este foarte copt în sensul adevărat al cuvântului. Synevo înseamnă calitate, nivel de analize de laborator, siguranță și empatie”, a menționat Stela Odobescu, doctor neurolog.

„Odată cu venirea laboratorului Synevo în Republica Moldova s-a schimbat radical posibilitatea de diagnostic, a pacienților în Republica Moldova, în special a pacienților cu boli digestive, a bolilor ficatului și pancreasului. Și avem posibilitatea de a face un diagnostic corect”, a precizat Eugen Tcaciuc, medic gastroenterolog-hepatolog.

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