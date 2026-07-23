Cel mai mare târg școlar din Chișinău te așteaptă la Centrul Comercial Unic, unde peste 3 mii de metri pătrați sunt dedicați exclusiv cumpărăturilor pentru elevi și părinți. Tot ce ai nevoie pentru începutul școlii se găsește acum într-un singur loc. La etajul 5 descoperi o gamă variată de uniforme școlare, ghiozdane, rechizite, încălțăminte, accesorii și multe alte produse indispensabile pentru noul an de studii. Ai la dispoziție branduri autohtone și internaționale, modele pentru toate gusturile și bugetele, astfel încât fiecare copil să înceapă școala pregătit și cu zâmbetul pe buze.

„Suntem bucuroși să vă așteptăm la Unic la cel mai mare tărg școlar aici la etajul cinci, unde tradțional avem cele mai multe magazine cu îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii pentru copii. Cu branduri autohtone și internaționale, toate ca cumpărăturile pentru școală să fie comode și fără stres”, a spus Veronica Grăjdean, Director Marketing Unic.

Vizitatorii pot beneficia de promoții și oferte speciale la o gamă largă de produse, iar diversitatea magazinelor le permite părinților să economisească timp, găsind toate articolele necesare într-o singură vizită.

„Târgul a început ieri și durează până în luna septembrie, de aceea vă așteptăm zilnic pentru că, lucrează în fiecare zi, să veniți cu copii dumneavostră și să vă alegeți uniforma pentru școală”, a spus Veronica Grăjdean.

Nu lăsa pregătirile pentru școală pe ultima sută de metri. Vino la Centrul Comercial Unic și transformă cumpărăturile într-o experiență plăcută pentru întreaga familie. Aici găsești calitate, varietate, prețuri avantajoase și tot ce este necesar pentru ca noul an școlar să înceapă cu succes.

Centrul Comercial Unic/ Facebook

Adresa: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 8

*Acest articol este un produs comercial