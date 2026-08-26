Septembrie este perioada în care părinții caută cursuri bune, profesori dedicați și o școală de engleză în care să aibă încredere. Doina Oprea ajută deja sute de elevi să învețe limba engleză cu încredere și plăcere.

Septembrie este perioada în care părinții caută cursuri bune, profesori dedicați și o școală de engleză în care să aibă încredere. Doina Oprea ajută deja sute de elevi să învețe limba engleză cu încredere și plăcere.

„Sunt Doina Oprea fondatoarea școlii The English House și cel mai frumos rezultat este atunci când studenții spun, nu-mi este frică să vorbesc, nu-mi este frică să fac greșeli și eu propun din Septembrie să nu începu un nou nivel de engleză dar să începi să vorbești cu încredere”, a spus Doina Oprea, fondatoarea The English House.

Poza de referință/ Facebook

Cu profesorul potrivit, învățarea poate fi interesantă, interactivă și chiar distractivă!

„Engleza nu e doar despre gramatică sau exercițiile scrie corect în fișa ta de evaluare. Engleza este acel interviu trecut cu brio, acele experiențe în vacanță fără google translate și acele momente când vorbeșsti liber. La The English House asta și antrenăm, avem lecții interactive de toate felurile și îți oferim tot suportul”, a notat Doina Oprea.

Învățarea unei limbi străine îți poate deschide noi oportunități de muncă, atât în țară, cât și la nivel internațional.

„Știai că Engleza te poate plăti bine? Nu vorbim despre vacanțe și examene. Vorbim despre joburi bune, companii internaționale și oportunități care te plătesc bine. Engleza nu mai este un avantaj, engleza îți poate schimba viața și este un bilet către nivelul următor”, a menționat fondatoarea The English House.

Pregătirea temelor și efortul depus te vor ajuta să îți construiești o bază solidă de limba engleză, iar echipa de la The English House îți va fi alături pe tot parcursul cursului.

„La The English House nu predăm doar engleză construim vise și ajutăm să comunicăm liber, persoanele care vin la testare deseori sunt tare îngrijorați de temele pentru acasă. Da noi avem teme pentru acasă este foarte important fiindcă 70% noi face aici în clasa și doar 30% acasă. Sunt unele teme care trebuie să le înveți pe de rost. Da noi suntem deschiși să le explicăm, să repetăm, să fim alături”, a explicat Oprea.

Poza de referință/ Facebook

Dacă îți dorești să vorbești engleza cu încredere și fără frică, The English House te așteaptă!

*Acest articol este un produs comercial