Există apartamente. Și există spații care devin o reflecție a stilului dumneavoastră de viață.

Penthouse-ul pe două niveluri din complexul rezidențial Nixon by Milanin este combinația perfectă dintre arhitectura contemporană, priveliștile panoramice și libertatea absolută. Aici fiecare metru pătrat este creat pentru cei care aleg întotdeauna ce este mai bun și nu fac compromisuri.

Cele două niveluri oferă posibilități nelimitate de amenajare a spațiului: un living generos pentru întâlniri cu familia și prietenii, o zonă privată de relaxare, un dormitor matrimonial, birou, dressinguri și camere pentru copii – toate pot fi organizate exact așa cum vă doriți. Ferestrele panoramice din podea până în tavan inundă interiorul cu lumină naturală și transformă orașul într-o parte a locuinței dumneavoastră.

Complex locativ/ NIXON

Complex locativ/ NIXON

Un loc aparte îl ocupă terasa spațioasă. Este propriul dumneavoastră refugiu deasupra orașului, unde vă puteți începe diminețile cu o cafea admirând răsăritul, vă puteți bucura de apusuri spectaculoase, puteți petrece seri memorabile alături de cei dragi sau pur și simplu vă puteți relaxa în liniște, fără să părăsiți confortul propriei case.

Nixon by Milanin înseamnă mai mult decât o arhitectură impresionantă. Este un complex rezidențial în care fiecare detaliu este gândit pentru o viață la cele mai înalte standarde:

✔ penthouse-uri pe două niveluri cu terase generoase;

✔ ferestre panoramice și priveliști spectaculoase asupra Chișinăului;

✔ arhitectură premium cu un design contemporan expresiv;

✔ lobby-uri elegante și spații comune amenajate cu rafinament;

✔ parcare subterană, sisteme inginerești moderne și un nivel ridicat de siguranță;

✔ materiale de calitate și tehnologii de construcție concepute pentru durabilitate.

Complex locativ/ NIXON

Complex locativ/ NIXON

Un penthouse în Nixon by Milanin nu este doar o proprietate imobiliară. Este un tip de locuință exclusivistă, care își păstrează valoarea în timp și reflectă statutul proprietarului său. Aici valoarea nu este dată doar de suprafață, ci și de arhitectură, intimitate, priveliști și calitatea vieții.

Complex locativ/ NIXON

Complex locativ/ NIXON

Dacă sunteți în căutarea unui spațiu care să vă inspire în fiecare zi, unde confortul se îmbină armonios cu estetica, iar fiecare detaliu vorbește despre un stil de viață premium, Nixon by Milanin este alegerea potrivită.

Nixon by Milanin – locul unde orașul vă aparține.

061 11 11 15

www.nixon.md

*Acest articol este un produs comercial