De Black Friday, compania de construcții Milanin a redus prețul ultimelor trei apartamente din complexul rezidențial Milanin Durlești . Reducerea de 550 €/m² se aplică întregii suprafețe a apartamentului ales.

Fiecare își alege locuința după propriile priorități. Pentru unii, contează o bucătărie spațioasă, unde se poate aduna întreaga familie. Pentru alții, e importantă o cameră separată pentru lucru. Consultați planurile apartamentelor disponibile și comparați prețurile finale, cu reducerea inclusă.

Complex locativ/ MILANIN

Complex locativ/ MILANIN

Complex locativ/ MILANIN

O ofertă atât de avantajoasă nu trebuie ratată! Sunați la departamentul de vânzări Milanin, la 069 88 88 58, pentru a afla condițiile promoției și a programa o vizionare.

*Acest articol este un produs comercial