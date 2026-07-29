Târgul Național de Covoare și Mobilă intră în ultimele zile. Până pe 3 august, vizitatorii sunt așteptați la Moldexpo cu reduceri de până la 80%, cadouri garantate, tombolă cu peste 50 de premii, înghețată gratuită și mii de covoare pentru toate gusturile și bugetele.

Timpul se scurge pentru cei care vor să profite de ofertele de la Târgul Național de Covoare și Mobilă de la Moldexpo. Evenimentul se încheie pe 3 august, iar organizatorii anunță că stocurile scad de la o zi la alta.

În cele două pavilioane de la Moldexpo sunt expuse mii de covoare și numeroase colecții de mobilier, de la modele accesibile pentru orice buget până la covoare PREMIUM și piese destinate interioarelor moderne sau clasice.

Iar pentru ultimele zile ale târgului, mesajul este simplu:

Cine ajunge primul... alege primul.

Motivul? Multe dintre covoarele expuse sunt disponibile într-un singur exemplar sau în cantități foarte limitate. Asta înseamnă că modelul văzut astăzi poate fi deja vândut mâine.

Reduceri de până la 80% și prețuri speciale de târg

Unul dintre principalele motive pentru care târgul a atras numeroși vizitatori este varietatea foarte mare de prețuri.

În cadrul târgului pot fi găsite atât covoare mici pentru baie, bucătărie sau antreu, cât și covoare generoase pentru living și dormitor, inclusiv modele de 2 x 3 metri la prețuri speciale.

Reducerile ajung până la 80%, iar unele dintre ofertele prezentate în cadrul evenimentului sunt disponibile exclusiv pe perioada târgului.

Târgul Național de Covoare și Mobilă/ Târgul Național de Covoare și Mobilă

Nu vorbim doar despre câteva zeci de modele. Vizitatorii au la dispoziție mii de covoare, cu desene, dimensiuni, culori și stiluri diferite.

De la modele moderne și minimaliste până la covoare clasice, orientale sau colecții PREMIUM, oferta permite alegerea unui covor pentru aproape orice tip de interior.

Cadouri garantate pentru cumpărători

Reducerile nu sunt singurul avantaj.

La cumpărături de minimum 2.900 de lei, clienții primesc cadouri garantate pe loc.

În plus, cumpărătorii de covoare beneficiază și de un voucher de 1.000 de lei pentru procurarea de mobilier din Pavilionul nr. 2 Moldexpo, ceea ce permite combinarea cumpărăturilor pentru amenajarea întregii locuințe.

Astfel, vizitatorii pot alege mai întâi covorul, iar apoi pot continua amenajarea casei cu mobilier disponibil chiar în pavilionul alăturat.

Târgul Național de Covoare și Mobilă/ Târgul Național de Covoare și Mobilă

Peste 50 de premii și Marele Premiu: un automobil

Cumpărăturile pot aduce și o surpriză mult mai mare.

În cadrul târgului este organizată o tombolă cu peste 50 de premii, iar Marele Premiu este un automobil.

Astfel, cei care vin la Moldexpo nu beneficiază doar de reduceri și cadouri garantate, ci au și posibilitatea de a participa la tragerea la sorți pentru premiile puse în joc.

Marele Premiu/ Târgul Național de Covoare și Mobilă

Înghețată GRATIS și parcare cu sute de locuri

Târgul este gândit și ca o ieșire pentru întreaga familie.

Vizitatorii primesc înghețată gratuită, iar cei care vin cu automobilul au la dispoziție sute de locuri de parcare în zona Moldexpo.

Locația este ușor accesibilă și cu transportul public, în zona Moldexpo / Valea Morilor.

Ultimele zile. Stocurile scad.

Cei care intenționează să viziteze târgul sunt îndemnați să nu lase cumpărăturile pentru ultima zi.

Multe dintre modelele expuse sunt unice sau se găsesc într-un număr foarte mic de exemplare, iar stocurile se reduc zilnic pe măsură ce covoarele sunt cumpărate.

Un covor care astăzi se potrivește perfect cu livingul sau dormitorul vostru poate fi, mâine, deja în casa altcuiva.

Nu lăsa pe mâine ceea ce poți alege astăzi.

Unde și până când?

Târgul Național de Covoare și Mobilă

Moldexpo, str. Ghioceilor 1, Chișinău

Pavilioanele nr. 1 și nr. 2

Doar până pe 3 august

Program: 09:00 – 18:00

Ultima șansă din această vară. Reduceri gigante, mii de covoare, cadouri, tombolă și mobilier într-un singur loc.

Cine ajunge primul... alege primul.

*Acest articol este un produs comercial