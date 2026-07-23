Academia Evolution a încheiat cea de-a patra ediție a programului său de formare pentru viitori traineri, reunind femei care au ales să își transforme experiența și cunoștințele într-o nouă direcție profesională. Pe parcursul celor șase luni, participantele nu au învățat doar cum să creeze și să susțină cursuri, ci au descoperit și importanța încrederii în propriile forțe.

Un bal care marchează începutul, nu finalul

Într-o perioadă în care majoritatea cursurilor se încheie cu o diplomă trimisă prin e-mail sau cu o fotografie de grup, Academia Evolution a ales să păstreze un ritual care vorbește despre oameni, nu doar despre educație.

Sâmbătă a avut loc Balul de absolvire Evolution 4.0 - un eveniment dedicat femeilor care, în ultimele șase luni, au parcurs un drum mult mai complex decât învățarea unei profesii.

Pentru multe dintre ele, începutul a fost însoțit de nesiguranță și întrebări.

„Oare voi putea preda?”

„Oare sunt suficient de bună?”

„Oare oamenii vor avea încredere în mine?”

Astăzi, aceleași femei susțin cursuri, își construiesc propriile programe educaționale și fac primii pași către statutul de trainer.

Balul de absolvire Evolution 4.0 / Mariana Pleșca

Însă, așa cum spune fondatoarea proiectului, Mariana Pleșca, cea mai importantă schimbare nu este cea profesională.

„În Evolution îi învățăm să devină traineri. Dar, fără să ne propunem asta ca obiectiv principal, asistăm la o transformare mult mai profundă. Vedem femei care capătă încredere în ele, care îndrăznesc să vorbească în fața unei grupe și care încep să creadă că pot construi mai mult decât și-au imaginat vreodată”, a afirmat aceasta.

Balul de absolvire Evolution 4.0 / Mariana Pleșca

Diplome, mesaje personale și un simbol al evoluției

Balul de absolvire nu reprezintă finalul acestui drum, ci este momentul în care participantele privesc în urmă și conștientizează cât de mult au evoluat în doar șase luni.

În cadrul evenimentului, absolventele au primit diplomele de finalizare, un mesaj personal scris special pentru fiecare dintre ele și o brățară simbolică, menită să le amintească de promisiunea făcută în această etapă a vieții lor: să nu se oprească din evoluție.

Atmosfera a fost completată de momente emoționante, discursuri sincere și multe îmbrățișări între femei care, în urmă cu doar câteva luni, erau simple necunoscute una pentru cealaltă.

Astăzi, formează o comunitate care continuă să se susțină și după încheierea programului.

Balul de absolvire Evolution 4.0 / Mariana Pleșca

Balul de absolvire Evolution 4.0 / Mariana Pleșca

Mai mult decât un curs de formare

Acesta este unul dintre aspectele care diferențiază Evolution, faptul că programul nu se limitează la transmiterea unor informații despre cum se construiește un curs sau cum se predă în fața unei grupe.

Participantele învață să își structureze propriile programe educaționale, să comunice cu încredere, să își promoveze expertiza și să își dezvolte propriul brand profesional, dar, poate, cel mai valoros lucru pe care îl câștigă este convingerea că pot merge mai departe.

O comunitate care continuă și după absolvire

La finalul serii, privind femeile adunate în jurul aceleiași mese, era greu de crezut că multe dintre ele s-au cunoscut abia în urmă cu doar șase luni.

Iar poate aceasta este cea mai frumoasă definiție a proiectului Evolution, că acesta nu este doar un curs, ci o comunitate în care femeile cresc împreună, se inspiră reciproc și pleacă mai încrezătoare decât au venit.

Balul de absolvire Evolution 4.0 / Mariana Pleșca

*Acest articol este un produs comercial