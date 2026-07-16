În intervalul septembrie – octombrie curent Compania ”SMADIC&CO” S.R.L. va inaugura un magazin unic, în care doritorii vor putea găsi marfă exclusivă, atât ca și calitate, cât și ca branduri prestigioase. Magazinul va avea trei nivele, se va afla la periferia Chișinăului, pe centură și va dispune de suficiente locuri de parcare, precum și de mai multe căi de acces, ceea ce va permite de a evita traficul aglomerat și ambuteiajele. Una din premierele acestui magazin va fi expunerea spre vânzare a mobilei IKEA, care este așteptată datorită reptației de calitate și originalitate.

Mihail Strestian/ SmadShop.md

Potrivit lui Mihail Strestian, fondatorul Companiei, acest lucru se face la solicitarea numărului mare de clienți, care vor să vadă marfa pe viu și să beneficieze de consultări profesionale în procesul de alegere a cumpărăturilor.

Mihail Strestian/ SmadShop.md

„Va fi pus accentul pe bucătării și mobilă moale. Compania noastră în acest domeniu lucrează cu producători prestigioși, cum ar fi fabrica Belinini din Polonia, fabrica Modern din Ucraina, fabrica Confort din Kiev. Concomitent, vom expune mai multe modele de mobilă moale , deoarece suntem cel mai mare importator la această categorie, la concret: ELTAP, Polonia; Fabulos, Turcia; Magnifico Meble, Polonia; Space Meble, Polonia; Prestige, România. In ceea ce privește bucătăriile, veți putea găsi asemenea mărci prestigioase ca Akord, Polonia; Belini, Polonia; Haaus, România, Halmar, Polonia; Marcel Prod, România, Modern, Ucraina”, a precizat Strestian.

Mihail Strestian/ SmadShop.md

În aceiași ordine de idei, el a adăugat că magazinul va propune și mărfuri electrocasnice, inclusiv de la brandurile Samus, Vivax, mașini de spălat, frigidere, obiecte pentru grădină și o gamă variată pentru copii.

Mihail Strestian/ SmadShop.md

Magazinul SmadShop activează în Republica Moldova de 16 ani și reprezintă cel mai mare magazin de vânzări on-line, cu livrare pe tot teritoriul țării. El conlucrează cu peste 180 de furnizori autohtoni. Totodată, SmadShop dispune de circa 80 de furnizori din România, circa 50 de furnizori din Polonia, furnizorii din China, Slovacia, Italia, Olanda, Turcia și Ucraina, ceea ce înseamnă că poate livra circa un milion și jumate de produs.

Mihail Strestian/ SmadShop.md

Mihail Strestian/ SmadShop.md

*Acest articol este un produs comercial