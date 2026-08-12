Orange Moldova lansează un nou portofoliu de abonamente Giga Fibră și Giga Box Wi-Fi 7, un router disponibil exclusiv la Orange, care aduce viteze de până la 2,2 Gbps și stabilitate pentru dispozitivele compatibile din casă. Noile abonamente Giga Fibră oferă viteză de două ori mai mare, la același preț.

Noul portofoliu Giga Fibră, pe scurt:

noi abonamente de Internet prin Fibră cu viteze de până la 2,2 Gbps;

viteză de două ori mai mare, la același preț;

un nou router Giga Box Wi‑Fi 7.

Olga Surugiu, CEO Orange Moldova:

„Prin noul portofoliu Giga Fibră, Orange aduce viteza de 2,2 Gbps în oferta de bază și extinde accesul la tehnologia Wi-Fi 7. Conectivitatea multi-gigabit intră astfel în utilizarea de zi cu zi, pentru mai multe case din Republica Moldova. Această lansare confirmă direcția în care dezvoltăm serviciile fixe Orange: tehnologiile avansate devin servicii accesibile și relevante pentru clienți.”

Viteză de până la 2,2 Gbps pentru o casă conectată

Noile viteze răspund modului în care este folosit internetul acasă, unde mai multe dispozitive împart aceeași conexiune. În timp ce pe un televizor rulează conținut 4K, pe un alt dispozitiv poate avea loc un apel video, iar descărcarea unui fișier de dimensiuni mari poate continua în paralel cu activitățile online din alte camere.

Capacitatea de până la 2,2 Gbps permite desfășurarea simultană a acestor activități și reduce situațiile în care utilizarea intensă a unui dispozitiv afectează experiența celorlalte.

Sergiu POSTICĂ, Director al Departamentului Tehnic, Orange Moldova:

„Viteza de 2,2 Gbps este asigurată de o rețea prin fibră care acoperă peste 650.000 de locuințe din Republica Moldova. Capacitatea tehnologică avansată a rețelelor Orange Moldova ne permite să integrăm aceste viteze în portofoliul Giga Fibră adresat publicului larg. În același timp, monitorizăm rețeaua în timp real pentru ca performanța tehnologiei să se regăsească într-o conexiune performantă și stabilă pentru clienți.”

Giga Box Wi-Fi 7 asigură conexiunea serviciului Internet

Giga Box Wi-Fi 7 este routerul care asigură conexiunea serviciului Internet și o distribuie prin Wi-Fi către dispozitivele compatibile. Noua generație Wi-Fi oferă viteze wireless mai mari și latență redusă, inclusiv atunci când conexiunea este utilizată concomitent pe mai multe dispozitive.

Pentru client, acest lucru se reflectă în stabilitatea apelurilor video și în timpul de răspuns al jocurilor online. Conținutul la rezoluție înaltă poate rula în paralel pe alte dispozitive conectate.

În casele cu mai multe camere, opțiunea Wi‑Fi Confort este soluția care extinde rețeaua pentru o acoperire mai bună în spațiile în care semnalul routerului nu ajunge.

Disponibilitatea noilor abonamente

Noile abonamente Giga Fibră sunt destinate clienților noi și pot fi conectate în localitățile cu acoperire Fibră Orange. Detaliile despre noile abonamente și verificarea eligibilității adresei sunt disponibile pe www.orange.md/GigaFibra , prin apel la 797 ori 022 977 797 și în magazinele Orange.

*Acest articol este un produs comercial