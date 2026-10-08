Una dintre primele sale creații a ajuns într-un muzeu, după ce profesorul său a considerat că este prea frumoasă pentru a fi desfăcută. Elena Vrânceanu spune că în spatele acestei lucrări au fost multă muncă și ani în care a încercat să se dezvolte în domeniul hairstylingului. A crescut într-o familie modestă, iar tatăl îi spunea „Cenușăreasa”, pentru că era adesea murdară de cenușă. Încă de atunci visa să ajungă „spre luminile reflectoarelor”, însă pentru multe dintre lucrurile pe care și le dorea a trebuit să muncească și să economisească. A povestit că mergea pe jos distanțe lungi pentru a nu cheltui bani, iar astăzi, după ani de activitate și participări la competiții, își dorește să-și ducă proiectele pe scene internaționale. Invitată la „O Seară Perfectă”, estet și fashion artist în hairstyle a vorbit despre începuturile sale, dar și despre planul de a ajunge, într-o zi, cu un astfel de spectacol la Hollywood.

Invitată la „O Seară Perfectă”, Elena Vrânceanu a povestit că încă din copilărie și-a dorit să ajungă „spre lumină”. Tatăl îi spunea „Cenușăreasa”, pentru că era mai mereu murdară de cenușă, însă acea imagine avea să capete, în timp, o semnificație cu totul diferită.

„Provin dintr-o familie destul de modestă, pentru că pentru mine tot ce părea posibil pentru cineva, foarte repede, pentru mine asta era un vis. Ceea ce am creat eu, ca să ajung spre luminile reflectoarelor, a fost un vis al meu de când eram mică”.

Pentru Elena, lucrurile pe care alții le considerau obișnuite puteau însemna un lux. Tocmai de aceea, drumul spre ceea ce are astăzi nu a fost unul construit peste noapte.

„Nu-ți închipui că au venit așa bănuții, gata, și cineva mi-a dat o inspirație și uite, mi-am făcut. Nu. Asta e un vis, care e o carieră, care s-a clădit în ani. Mergeam pe jos de la lucru pentru a economisi bani”, a povestit Elena Vrânceanu, estet și fashion artist în hairstile.

Nu doar coafuri, ci povești

Creațiile pe care le-a prezentat la aniversarea PRO TV nu au fost gândite pentru a demonstra că știe să realizeze o coafură complicată. Pentru Elena, fiecare apariție trebuia să transmită ceva mai mult.

„Nu am prezentat coafuri să vin să arăt tuturor că eu știu să fac bucle. Dacă ai titlul de campion mondial, cred că știi să-ți piepteni și un onduleu foarte bine. Și aici trebuie să arăți o poveste, ca omul să trăiască în ea”.

Hairstilista spune că, atunci când creează, trebuie să se gândească la fiecare detaliu: de la păr și machiaj până la rochie și scenografie. În viziunea sa, o creație reușită trebuie să transmită o emoție și să-l facă pe cel care o privește să descopere propria interpretare.

„Trebuie să citești, practic, mințile oamenilor: ce vor gândi, la ce se vor uita, ce vor observa, ce nu vor observa. Trebuie să faci totul într-un stil în care să observi nu doar coafura, ci scenografia, rochiile, machiajul, tot”.

Unele dintre lucrările sale au necesitat până la două luni de muncă. Una dintre primele creații a ajuns chiar într-un muzeu, după ce profesorul său, George Cot, a considerat că este prea valoroasă pentru a fi desfăcută sau dusă acasă.

Corabia, simbolul drumului prin viață

Printre creațiile sale se află și o corabie, care pentru Elena simbolizează drumul fiecărui om. Părul negru, florile și celelalte elemente nu sunt întâmplătoare, ci fac parte din povestea pe care hairstilista încearcă să o transmită.

„Corabia asta înseamnă drumul, un drum în viață pe care îl are oricine. Fiecare om în viață are o linie albă, o linie neagră. Când are de plătit comunale, când n-are de plătit comunale. Când e greu, când e bine. El merge înainte”, a spus invitata emisiunii.

O altă creație puternic simbolică este îngerul. Hairstilista explică faptul că lucrarea trebuie privită dincolo de aparență și că ideea sa pornește de la întrebarea cum ar arăta un înger dacă ar coborî astăzi pe Pământ.

„Dacă ar veni astăzi îngerii pe Pământ, eu nu vorbesc din țara noastră doar, eu vorbesc din întreg Pământul. Dacă ar veni, ar merge ei așa curat? Nu s-ar vedea, nu ar arde nicăieri?”

Visul Elenei: un spectacol pe scena Hollywoodului

Deși a obținut deja numeroase titluri și a urcat pe podiumurile competițiilor internaționale, Elena spune că nu consideră că și-a atins visul final.

Unul dintre obiectivele sale este să ajungă pe scena Hollywoodului și să creeze un spectacol de amploare, cu zeci de modele și personaje construite în jurul unor povești.

„Visul meu, care îl am eu, a fost să ajung pe scena Hollywood-ului, unde, în fața celor mai mari artiști, care astăzi se consideră idoli, chiar în fața lor să fac un astfel de show. Și nu doar cu 12-13 modele, dar până la 50-100 de modele, scrise cu povești”.

Mai mult, Elena își dorește ca prin acest parcurs să ducă și numele Moldovei mai departe.

„Eu mi-am pus ca scop să aduc Moldova pe scenele internaționale și să se vorbească despre Moldova noastră, că aici trăiesc oameni care au viziune, care au disciplină, care sunt creativi, muncitori”, a spus hairstilista.

Pentru ea, fiecare reușită este doar o treaptă către următorul obiectiv.

„O mică treaptă a fost să ajung la PRO TV. Asta a fost o treaptă. Următoarea treaptă e alta. Și tot așa sunt trepte care să ajungă spre visul pe care eu mi l-am pus ca scop”, a spus Elena Vrânceanu.

*Acest articol este un produs comercial