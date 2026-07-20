Trăiește-ți vara la cel mai mare Aquacity din țara. Aici vara se simte cu adevărat în muzică, apă, soare, emoții și momente pe care vreți să le retrăiți din nou și din nou.

„Vara nu este doar un anotimp, este timpul în care trăim cele mai frumoase clipe din vița noastră, adunăm amintiri și ne trăim vița din plin, alături de cei dragi și importanți pentru noi”, a menționat Emma Dubceac, reprezentant VARA VARA.

Vara primelor descoperiri: Amintiri de neuitat pentru cei mici

Vara din primul an de viață al unui copil este o perioadă unică și de neuitat. Fiecare zâmbet, fiecare descoperire și fiecare clipă petrecută alături de cei dragi merită păstrate în suflet și în amintiri.

„Prima vară a unui copil, vacanțele petrecute fără griji, alături de familie și prieteni îi pot crea amintiri pentru toată viața”, a spus Emma.

VARA VARA/ Facebook

VARA VARA/ Facebook

De la adrenalină pură, la relaxare totală

Dacă iubiți adrenalina și distracția activă vă așteaptă tobogane rapide și trasee spectaculoase. Iar dacă preferați relaxarea piscinele și atmosfera liniștită de la apă vă vor ajuta să vă bucurați pe deplin de vibe-ul verii.

„La VARA VARA, fiecare își poate trăi viața din plin: de la tobogane spectaculoase și zona cu valuri, până la zona pentru copii, unde fiecare copil poate să-și creeze amintiri noi, și până la zona 18+, unde fiecare se poate relaxa și savura un cocktail”, a explicat Dubceac.

VARA VARA/ Facebook

VARA VARA/ Facebook

Carnavalul de la Rio, mai aproape ca niciodată: Ritmuri fierbinți de Samba direct din Brazilia.

Vibe-ul brazilian, mișcările pline de pasiune și ritmul vibrant de energie te vor face să simți că ești chiar acolo, în inima Braziliei, trăind fiecare clipă la intensitate maximă.

„La VARA VARA, atmosfera prinde viață datorită dansatoarelor profesioniste de samba, care au venit tocmai din Brazilia. Ritmurile lor vibrante, costumele spectaculoase și vibe-ul pe care îl creează vor transforma seara într-o vacanță pe care nu o vei uita curând”, a afirmat Emma Dubceac, reprezentant VARA VARA.

VARA VARA/ Facebook

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