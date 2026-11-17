Victoriabank a semnat astăzi memorandumurile de înțelegere privind pregătirea emisiunilor de obligațiuni corporative ale Energocom și Moldtelecom, două dintre cele mai mari întreprinderi cu capital de stat. În cadrul acestei inițiative, Victoriabank și maib vor participa în calitate de intermediari cu roluri egale, contribuind la pregătirea emisiunilor prin care cele două companii își propun să atragă finanțare direct de pe piața de capital pentru realizarea unor proiecte investiționale prioritare. Cele două companii își propun să atragă finanțare direct de pe piața de capital din Republica Moldova pentru realizarea unor proiecte investiționale prioritare.

Primele tranșe de obligațiuni ar putea fi plasate începând cu anul 2027, după finalizarea etapelor de pregătire și aprobarea deciziilor de emisiune de către organele de conducere ale companiilor.

În calitate de intermediar, Victoriabank va contribui la pregătirea emisiunilor, oferind expertiză financiară și suport în procesul de structurare și organizare a acestora. Memorandumurile semnate stabilesc etapele de lucru, responsabilitățile părților implicate și calendarul orientativ al procesului.

Inițiativa reprezintă un pas important pentru dezvoltarea pieței de capital din Republica Moldova și diversificarea instrumentelor de finanțare disponibile companiilor. Prin emisiunea de obligațiuni corporative, întreprinderile pot atrage resurse financiare de la investitori pentru realizarea proiectelor de dezvoltare, fără modificarea structurii acționariatului.

„Credem că rolul unei bănci moderne nu se limitează la finanțarea directă a economiei, ci presupune și dezvoltarea unor mecanisme alternative de finanțare, care să faciliteze mobilizarea resurselor investitorilor către proiecte de dezvoltare economică. După experiența acumulată în intermedierea cu succes a emisiunilor de obligațiuni municipale, implicarea Victoriabank în dezvoltarea segmentului obligațiunilor corporative reprezintă un pas firesc în activitatea noastră. Ne bucurăm că, alături de partenerii noștri, avem oportunitatea de a contribui la crearea unor noi metode de finanțare pentru companiile din Republica Moldova și de investiții pentru populație și investitorii instituționali. Ne dorim ca aceste proiecte să devină exemple de bună practică și să încurajeze și alte companii să acceseze piața de capital”, declară Vitalie Corniciuc, Vicepreședinte Victoriabank.

Inițiativa este susținută de Agenția Proprietății Publice și Ministerul Energiei, care văd în piața de capital o oportunitate de diversificare a surselor de finanțare pentru companiile strategice ale statului.

„Prin obligațiuni, Moldtelecom și Energocom pot atrage bani pentru investiții direct de pe piața de capital din Republica Moldova. Ca reprezentant al statului în cele două companii, APP susține acest demers. Încrederea investitorilor se construiește atunci când companiile explică limpede cum vor folosi banii și își respectă angajamentele”, susține Ion Dodon, directorul general al Agenției Proprietății Publice.

„Cu rulaje anuale de aproximativ un miliard de euro, Energocom are nevoie de resurse financiare pe măsura responsabilității sale de a asigura aprovizionarea populației și a întreprinderilor cu energie. Statul a capitalizat compania în anii crizei, iar ulterior Energocom a reușit să restituie bugetului 2,3 miliarde de lei. Obligațiunile corporative ne oferă posibilitatea de a atrage finanțare de la investitori, păstrând integral compania în proprietatea statului și consolidând transparența și disciplina financiară”, menționează Dorin Junghietu, ministrul Energiei.

Experiența Victoriabank în domeniul pieței de capital include intermedierea emisiunilor de obligațiuni municipale ale localităților Sîngera, Ceadîr-Lunga, Sireți, Ungheni și Leova. În 2026, banca a intermediat emisiuni în valoare totală de 19 milioane de lei, toate fiind subscrise integral de investitori.

Obligațiunile corporative sunt instrumente financiare prin care companiile pot atrage resurse de la investitori pentru finanțarea proiectelor proprii. Investitorii care achiziționează obligațiuni devin creditori ai companiei emitente, fără a dobândi drepturi de proprietate asupra acesteia și fără modificarea structurii acționariatului.

Evenimentul a fost organizat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup , în cadrul proiectului „Susținerea implementării Strategiei de dezvoltare a pieței de capital în Republica Moldova”, cu susținerea financiară a Guvernului Regatului Țărilor de Jos.



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