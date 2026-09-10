Să-ți construiești casa de la zero poate fi o provocare, mai ales atunci când nu știi de unde să începi. REM Construct vine cu soluții complete și trei variante de construcție, adaptate nevoilor și bugetului fiecărui client.

Rodion MAMOLEA, FONDATOR REM CONSTRUCT: „Rem Construct este o afacere de familie care ca fondator suntem soţul şi soţia Rodion şi Elena şi suntem bazaţi pe orice tip de construcţie, dar 90 la sută suntem specializaţi în consrucţia caselor particulare.”

Elena MAMOLEA, FONDATOARE REM CONSTRUCT: „Anul acesta Rem Construct s-a gândit ca pentru persoanele care au terenuri şi sunt indecise să vină cu trei construcţii cu devizul deja gata calculat, bineânţeles că el se poate de modificat la cerinţele şi la necesităţile persoanei.”

Opţiunile sunt gândite pentru fiecare etapă a construcţiei.

Rodion MAMOLEA, FONDATOR REM CONSTRUCT: „Noi avem 3 oferte pentru construcţia caselor în varianta la roşu, la alb şi la cheie şi în spatele meu sunt prezentate şi 3 machete în casă, la roşu, la alb şi la cheie.”

Experienţa lor este apreciată şi de cei cu care au colaborat.

Pavel SÎRBU, ACTOR DE COMEDIE: „Sunt foarte foarte mulţumit de colaborarea cu ei, plus la asta ei se mai implică şi în proiecte culturale iată concertul nostru aniversar de la palatul naţional ei au fost sponsorii generali aşa că pe lângă faptul că construiesc case şi de la zero sau îţi reconstruiesc locuinţa mai ajută şi pe cei din cultură.”

Iar cei care vor să afle mai multe îi pot întâlni la Urban Days.

Rodion MAMOLEA, FONDATOR REM CONSTRUCT: „Echipa Rem Construct vă aşteaptă cu mare drag la expoziţia Urban Days la Chişinău Arena, de astăzi până pe 13 septembrie pentru a putea oferi o consultaţie gratuită şi a vă îndruma cât mai repede să începeţi casa visurilor voastre.”

*Acest articol este un produs comercial