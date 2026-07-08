WULING Starlight L este creat pentru familiile care au nevoie de mai mult spațiu, mai mult confort și mai multă flexibilitate în fiecare zi. În luna iulie, modelul este disponibil la preț promoțional, de la 26.990 €.

Cu o cabină generoasă cu șase locuri, interior bine organizat și soluții inteligente de depozitare, WULING Starlight L răspunde nevoilor reale ale șoferilor din Moldova: drumuri prin oraș, deplasări în afara Chișinăului, weekenduri cu familia, vacanțe, cumpărături sau călătorii alături de prieteni.

6 locuri reale pentru întreaga familie

În multe automobile cu șase locuri, al treilea rând este folosit mai mult ca o soluție de rezervă. WULING Starlight L schimbă această percepție printr-un interior gândit pentru confortul tuturor pasagerilor, nu doar pentru cei din față.

Cu o lungime de 4.980 mm și un ampatament de 2.950 mm, Starlight L oferă un spațiu interior generos și bine valorificat. Cabina are o suprafață de 5,6 m², iar utilizarea eficientă a spațiului ajunge la 90%, ceea ce oferă o senzație de libertate și confort în toate cele trei rânduri.

WULING Starlight / Arhiva WULING Starlight

Al treilea rând, gândit pentru utilizare reală

Unul dintre cele mai importante avantaje ale modelului este al treilea rând de scaune. Acesta este proiectat pentru utilizare reală, cu o banchetă lată de 1.110 mm, adâncime a șezutului de 490 mm și spătar reglabil cu 10°.

Pasagerii din spate beneficiază și de gură de ventilație separată, precum și de porturi dedicate pentru încărcare - detalii importante pentru confortul de zi cu zi. Astfel, al treilea rând nu este doar un spațiu suplimentar, ci o parte funcțională și confortabilă a habitaclului.

Spațiu adaptabil pentru viața de zi cu zi

Conceptul de spațiu „4+N” transformă WULING Starlight L într-o mașină potrivită pentru mai multe scenarii de viață. Interiorul poate fi adaptat în funcție de pasageri, bagaje sau activități, oferind flexibilitate atât pentru drumurile zilnice, cât și pentru călătorii mai lungi.

Poate fi automobilul familiei pentru oraș, mașina pentru ieșiri de weekend, partenerul ideal pentru vacanțe sau soluția practică atunci când trebuie să combini pasageri, bagaje și planuri diferite într-o singură deplasare.

WULING Starlight / Arhiva WULING Starlight

Mai mult loc pentru bagaje și activități

Pe lângă spațiul pentru pasageri, WULING Starlight L oferă și o capacitate practică de depozitare. În configurația cu șase locuri, portbagajul are un volum de 383 litri, inclusiv un spațiu ascuns de 101 litri sub podea.

Atunci când al treilea rând este rabatat, volumul de încărcare crește până la 1.103 litri, suficient pentru bagaje mari, echipamente de camping, produse pentru casă sau cumpărături voluminoase.

Interiorul include 40 de spații de depozitare amplasate inteligent în toată cabina. Telefonul, sticlele cu apă, gustările, gențile, jucăriile copiilor sau obiectele mici își găsesc ușor locul, astfel încât mașina să rămână ordonată chiar și în zilele aglomerate.

WULING Starlight / Arhiva WULING Starlight

Confort pentru toți pasagerii

Starlight L este gândit și pentru acces comod în habitaclu. Deschiderea generoasă a ușilor, culoarul interior lat și înălțimea cabinei fac urcarea și coborârea mai ușoară pentru copii, persoane în vârstă sau animale de companie.

Plafonul panoramic de 1,09 m² și geamurile dedicate pentru al treilea rând creează o atmosferă luminoasă și relaxantă pentru toți pasagerii, indiferent de locul ocupat în mașină.

WULING Starlight / Arhiva WULING Starlight

Ofertă specială de iulie

WULING Starlight L nu este doar un automobil cu șase locuri, ci o soluție practică pentru familiile moderne. Este o mașină care oferă spațiu pentru copii, confort pentru părinți, loc pentru bagaje și libertate pentru planuri spontane.

WULING Starlight / Arhiva WULING Starlight

În luna iulie, WULING Starlight L este disponibil la preț promoțional, de la 26.990 €.

Precomanda se poate de făcut contactând echipa WULING Moldova la adresa info@wuling.md sau la numărul +373 691 85 896.

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*Acest articol este un produs comercial