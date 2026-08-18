Lipsa unui dinte nu este doar o problemă estetică. Lăsată netratată, în timp, poate afecta poziția celorlalți dinți, poate favoriza pierderea osoasă și poate face ca tratamentul de mai târziu să fie mai complex și mai costisitor.

„Știți, uneori pacienții se gândesc că lipsa unui dinte este o problemă foarte mică, dar, cu părere de rău, cu timpul această problemă mică devine o problemă destul de mare, pentru că lipsa unui dinte poate afecta, sau, mai bine zis, poate să afecteze întreaga dantură. Ca mai apoi, lipsa acestui dinte să aibă o rezorbție osoasă, iar costurile să devină mult mai mari pentru a repara această greșeală”, a menționat Maxim Zubcu, administrator Clinica DentaSi.

La DentaSI, pacienții beneficiază în această perioadă de o ofertă specială: implant dentar la doar 170 de euro.

„Pacienții se adresează, li se face un examen în baza căruia se planifică planul de tratament, se programează și beneficiază de implant. Sunt situații când pacientul prezintă atrofii severe, în care sunt utilizate implanturi speciale, care nu sunt standard. Atunci pacientul nu poate beneficia de un implant de 170 de euro, atunci vorbim de implanturi mai lungi sau speciale”, a notat Nicolae Schipschi, chirurg dento-alveolar.

Pentru echipa DentaSI, calitatea tratamentului începe chiar de la modul în care pacientul este primit și tratat în clinică.

„Clinica DentaSi se deosebește de alte clinici prin atmosfera care este, inclusiv prin atitudinea medicilor și prin profesionalismul lor”, a adăugat el.

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