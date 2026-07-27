Zernoff Vodka a obținut distincții de top în cadrul prestigiosului concurs London Spirits Competition — una dintre cele mai autoritare și exigente competiții din industria băuturilor alcoolice din lume. La această ediție au participat branduri globale de renume, iar produsele noastre au reușit să se remarce în fața celor mai puternici competitori.

Evaluarea a fost realizată de o comisie riguroasă de degustători internaționali, pe baza a trei criterii esențiale: caracteristicile gustative, raportul calitate-preț și designul ambalajului — o abordare complexă ce reflectă nu doar calitatea excepțională a produsului, ci și potențialul său comercial pe piața globală.



Recenziile pozitive și punctajele mari oferite de experți reconfirmă statutul Zernoff Vodka ca brand recunoscut și apreciat la nivel mondial.

vodka Zernoff/ zernoff.vodka



Ambele game și sortimentele noastre s-au bucurat de aprecieri remarcabile din partea juriului:



Zernoff Original – etalonul echilibrului. Experții au evidențiat textura sa cremoasă și contrastul perfect dintre piperul alb și vanilia fină.



Zernoff Silver – „Notele delicate de fructe din corpul băuturii sunt urmate de un postgust fin, nobil și condimentat.”



Zernoff na Moloke – „Aroma de citrice se împletește subtil cu gustul inedit de șerbet de lămâie și un postgust balsamic fin, abia sesizabil.”



Mendeleev – „Echilibrul perfect între prospețimea citricelor și ierburile de câmp, ce se dezvăluie în final prin note subtile de piper roz.”



Petrovskaia – „Aromă fină de plante, ce trece într-un gust neutru, cu note subtile de vanilie și condimente.”



Petrovskaia Premium Platinum – „Aromă intensă și proaspătă de plante și citrice, cu un caracter îndrăzneț de piper și un postgust lung și impecabil de curat.”



În prezent, Zernoff Beverages exportă produsele sale în peste 20 de țări, inclusiv în SUA, Germania și China.



Victoria obținută la London Spirits Competition deschide noi oportunități pentru consolidarea pozițiilor noastre pe piața globală, sporirea încrederii consumatorilor și reconfirmarea excelenței brandului Zernoff Vodka printre cele mai bune mărci de băuturi spirtoase din lume.

*Acest articol este un produs comercial