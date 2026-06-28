Anglia și-a respectat statutul de favorită și a încheiat pe primul loc Grupa L de la Cupa Mondială 2026, după victoria cu 2-0 în fața statului Panama. În celălalt meci, Croația a învins Ghana cu 2-1 și a obținut calificarea directă în șaisprezecimile de finală, în timp ce africanii merg și ei mai departe datorită clasării între cele mai bune echipe de pe locul al treilea.

Naționala Angliei a avut nevoie de o repriză pentru a sparge defensiva Panamei, însă odată deschis scorul, lucrurile au intrat pe făgașul normal pentru selecționata lui Thomas Tuchel. Panama, deja eliminată din competiție, a surprins în debutul partidei și putea deschide scorul prin José Luis Rodríguez, însă Jordan Pickford a intervenit salvator.

După acest moment, englezii au monopolizat posesia și au început să pună presiune constantă asupra porții apărate de Orlando Mosquera, care a avut mai multe intervenții importante în fața lui Marcus Rashford și Bukayo Saka. Golurile au venit după pauză. În minutul 62, Jude Bellingham a reluat spectaculos din voleu un corner executat de Bukayo Saka și a deblocat tabela.

Doar cinci minute mai târziu, Harry Kane a înscris cu o lovitură de cap după centrarea lui Morgan Rogers și a stabilit scorul final, 2-0. Reușita atacantului englez a avut o semnificație aparte. Kane a ajuns la 11 goluri marcate la turneele finale ale Cupei Mondiale și a devenit cel mai bun marcator din istoria Angliei la Mondiale, depășindu-l pe Gary Lineker.

Totodată, veteranul Jordan Henderson a intrat în istorie, devenind primul fotbalist englez prezent la patru ediții diferite ale Campionatului Mondial. Pentru Panama, aventura s-a încheiat într-un mod dezamăgitor. Selecționata din America Centrală părăsește competiția fără niciun gol marcat și cu trei înfrângeri din tot atâtea meciuri, confirmând unul dintre cele mai slabe parcursuri de la această ediție a turneului final.

În paralel, la Philadelphia, Croația și Ghana au disputat un meci care avea să decidă ordinea finală în grupă. Vicecampioana mondială din 2018 a deschis scorul înainte de pauză prin Petar Sučić, autorul unui șut excelent de la distanță.

Cupa Mondială 2026/ theguardian.com

Ghana a revenit în repriza secundă și a egalat prin Derrick Luckassen, gol validat după intervenția sistemului VAR. Bucuria africanilor a durat însă doar câteva minute. În minutul 83, Luka Modrić a executat impecabil un corner, iar Nikola Vlašić a trimis cu capul în plasă pentru 2-1, rezultat care a asigurat Croației locul secund în Grupa L și calificarea directă în faza eliminatorie. La 40 de ani, Modrić a devenit unul dintre cei mai vârstnici jucători care reușesc o pasă decisivă la un Campionat Mondial.

Deși a pierdut, Ghana nu a părăsit competiția. Cele patru puncte acumulate în grupă și golaverajul favorabil au fost suficiente pentru ca reprezentativa africană să obțină calificarea în șaisprezecimile de finală din postura uneia dintre cele mai bune echipe clasate pe locul al treilea. La finalul fazei grupelor, Anglia încheie pe primul loc cu șapte puncte, urmată de Croația cu șase.

Ghana merge mai departe de pe poziția a treia, cu patru puncte, în timp ce Panama părăsește turneul fără vreun punct câștigat și fără gol marcat. Pentru englezi urmează un duel cu una dintre cele mai bune echipe clasate pe locul al treilea, în timp ce Croația și Ghana își continuă și ele drumul spre fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale 2026.